Molano sigue líder en Croacia: fue tercero en la segunda etapa de la CRO Race

Juan Sebastián Molano retuvo este miércoles el liderato de la CRO Race, certamen ciclístico que se disputa en Croacia, donde se impuso en la primera fracción, el martes.

Ahora, en el recorrido de 114,5 kilómetros entre Biograd na Moru y Novalja, el velocista boyacense volvió a mostrar ambición y estuvo cerca de celebrar otra vez. Esta vez arribó tercero, luego de ser superado por el danés Carl-Frederik Bévort (Uno-X Mobility), quien cruzó la meta con un tiempo de 2h:42.08. La segunda posición fue para el local Nicolas Gojković (Pogi Team Gusto Ljubljana).

Ante la nueva camada de grandes velocistas, Molano, de 31 años, continúa dando batalla en la élite del ciclismo. Cabe recordar que desde 2027 el boyacense representará al equipo belga Lotto Intermarché, también del WorldTour, luego de ocho temporadas en el UAE Emirates.

En la clasificación general, el colombiano comanda con una ventaja de cuatro segundos sobre Carl-Frederik Bévort y de siete frente al francés Sam Maisonobe (Cofidis).

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Este jueves, Juan Sebastián tendrá un gran desafío para sostener el primer lugar, pues la CRO Race empieza a empinarse con un recorrido de 174.5 kilómetros entre Krk y Labin. La jornada tendrá cuatro pasos montañosos y terminará en un puerto de tercera categoría, con 1.6 km de subida.

“Tras el triunfo, fue una gran manera de empezar la carrera, fue una victoria que disfrutamos todos juntos como equipo. Me encanta correr aquí en Croacia, donde lucharemos por la clasificación general con Tim Wellens”, aseguró Molano. Su compatriota Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora) es uno de los llamados a luchar por los puestos de honor de la general. Pierde solo 14 segundos con Juan Sebastián.

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