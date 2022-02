Delpo, el gigante del tenis que dice adiós

El tenista Juan Martín del Potro, nacido en Tandil, anunció a sus 33 años, que el torneo ATP que disputará esta semana en Buenos Aires, será el último de su carrera.

En una rueda de prensa bastante emotiva, el exnúmero tres del mundo y doble medallista Olímpico, confirmó: “Me retiro del tenis. He vivido una pesadilla con la rodilla, he intentado todo para recuperarme, pero no ha sido posible. Nunca imaginé una retirada si no era jugando. Así que no hay mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo”.

Del Potro, quien regresa a las canchas tras 962 días de ausencia, había disputado su último juego oficial el 19 de junio de 2019, desde entonces ha estado luchando con la lesión en su rodilla, que lo tuvo todo ese tiempo fuera del circuito mundial.

“Hace años que intento alternativas, tratamientos médicos y distintas maneras de solucionar mi problema, pero no lo logro. Quiero vivir como una persona de 33 años sin dolores y no como un deportista profesional, es una decisión difícil, pero la quería comunicar”, confesó el campeón del US Open 2009.