Jaguares, dirigido por el antioqueño Álvaro Hernández, aseguró su regreso a la A en 2026

El ascenso se da por ser campeones del primer semestre y líder de la reclasificación.

  • El técnico antioqueño Álvaro Hernández logró el regreso de Jaguares a la primera división. FOTO CORTESÍA
    El técnico antioqueño Álvaro Hernández logró el regreso de Jaguares a la primera división. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
11 de noviembre de 2025
bookmark

Jaguares, que perdió la categoría en 2024, no tardó mucho en regresar a primera división. En la noche de este martes, y gracias al empate 2-2 como visitante ante Cúcuta, los dirigidos por el antioqueño Álvaro Hernández confirmaron su regreso a la Liga Betplay.

El conjunto de Montería mantuvo la base que tenía en la A y se reforzó con unas caras nuevas que le dieron un aire diferente al equipo que se mostró fuerte durante el año, llegando a la final del primer semestre, quedando campeón en la final ante Patriotas y consolidándose como el mejor de la reclasificación con 93 puntos.

La nómina de Jaguares en 2025 está integrada por Víctor Bird, Jhon Figueroa, YAn Mosquera, Andrés Escobar, Jhon Altamiranda, Ronaldo Lora, Jafe Pérez, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Jerson Berrío, Jhonier Viveros, Duvan Rodríguez, Damir Ceter, Jader Maza, Kahiser Lenis, Kevin Mosquera y Andrés Rentería.

Hombres claves como Viveros, Rentería, Pino, Figueroa, Roa, Escobar, Maza, con recorrido en la A y en la B, se complementaron bien con los nuevos elementos para ajustar 93 puntos en el año, producto de 28 triunfos, nueve empates y solo seis derrotas, marcando 68 goles a favor y recibiendo 32.

Ser campeón en el torneo apertura y primero en la reclasificación le dio el cupo a la A a Jaguares porque los dos ascendidos se definen del gran campeón del año, en el duelo de la finalisíma entre el campeón del primer semestre y el campeón del segundo semestre, el ganador asciende y el perdedor disputa el repechaje con el primero de la reclasificación y al ser Jaguares, asciende directamente, así no sea campeón de la finalísima.

Es el mismo caso que pasó con Leones en 2017 y Llaneros el año anterior.

