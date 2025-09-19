Isabela Amaya y Jacobo Viera, joyas antioqueñas del patinaje artístico clasificadas al Mundial de China

Verlos en la pista es un espectáculo. Isabela Amaya Múnera y Jacobo Viera Balanta han logrado no solo una complicidad increíble sobre las ruedas, sino que durante estos ocho años de trabajo como pareja de patinaje artístico se han logrado conocer para respaldarse en la competencia y convertirse en uno solo al momento de danzar en la pista. Estos adolescentes de 15 y 16 años, respectivamente, llevan gran parte de sus vidas dedicados al patinaje –ambos arrancaron desde los seis años–y como pareja desde el 2018 cuando el entrenador Óscar Rivera, observando el talento y calidad de ambos, inició el proceso que, en este 2025, los ha llevado a tener el aval para representar a Colombia en el Mundial de China, previsto del 17 al 30 de octubre.

De ahí, la felicidad y el orgullo no solo de los patinadores, sino del entrenador. “Es la primera vez que una pareja antioqueña clasifica a un Mundial de Patinaje Artístico aún siendo de categoría juvenil; pero es importante porque abre caminos para mostrar el proceso que se viene haciendo con proyección en esta modalidad, impactando la región para que otros niños se animen a practicar este deporte”, resaltó Óscar Rivera.

De igual manera, exaltó que la “disciplina, perseverancia y compromiso con sus objetivos, ha hecho que avancen de gran manera en su nivel, del proceso que arrancó en 2018 y que se ha consolidado como pareja desde el 2020”. Isabela y Jacobo fueron importantes en el título que Antioquia obtuvo en el reciente Campeonato Nacional de patinaje artístico y junto a María Paulina Pérez y Michel Upegui Duque, lograron el aval para estar en el Mundial de China, en las modalidades de danza, solo danza y pareja de danza. Pero los resultados no solo se dieron en el Nacional Interligas: también en abril pasado alcanzaron la medalla de oro en la Serie Internacional disputada en Buenos Aires, Argentina.

Dos grandes talentos

Isabela y Jacobo iniciaron desde los 6 años de edad en el patinaje. Claro que Isabela, antes de dedicarse al patinaje, exploraba su talento tocando el violín. Sin embargo, al ingresar a la escuela de la Liga, mostró una notable capacidad y habilidad sobre las ruedas. Fue allí donde Luz Cristina Urrea y Eliana Bedoya comenzaron a guiarla en el club Estrellas, para pulir sus movimientos y perfeccionar sus rutinas; mientras que, en el último año, el aporte del psicólogo Robert Gutiérrez también ha sido fundamental para el crecimiento de la patinadora.