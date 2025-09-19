Técnico César Torres confirmó que dos jugadores de la Selección Colombia Sub-20 fueron desconvocados por indisciplina

A días de empezar la participación de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 que se llevará a cabo en Chile, el entrenador César Torres confirmó la desconvocatoria de dos jugadores por actos de indisciplina.

Se trata de John Edwin Montaño Preciado y Keimer Sandoval Rodríguez, futbolistas que militan en el Lommel SK de Bélgica y Estrella Roja de Belgrado, respectivamente.

Lea también: Fifa reveló nuevo ranking de selecciones: ¿en qué posición quedó Colombia tras clasificarse al Mundial?

Los jugadores se encontraban en el grupo de 25 futbolistas que fueron llamados para elegir la lista definitiva que va a representar al país en la Copa del Mundo que se celebrará en Chile. Con la expulsión de estos dos jóvenes, ahora falta que el técnico decida quiénes son los otros dos que no disputarán el certamen, ya que solo puede inscribir a 21.

El entrenador se refirió al caso de Montaño y Sandoval en rueda de prensa. “Son chicos que yo creo que antes que futbolistas son seres humanos, que uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos, chicos que más allá de su talento tienen aspectos disciplinarios que mejorar”, explicó Torres.