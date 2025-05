De ídolo a rival: la admiración de Isaac Del Toro por Nairo Quintana para estar en la cima en el Giro

La revelación mexicana de este Giro 2025, Isaac Del Toro, compartió en una reciente entrevista con Caracol Sports su profunda admiración por el legendario Nairo Quintana, a quien hoy tiene como compañero de pelotón y rival en la misma carrera.

“En un inicio, cuando miraba sin saber lo que eran las grandes vueltas y empezaba a ver ciclismo de ruta, admiraba y me gustaba el duelo entre él y Chris Froome. Siempre ha sido increíble, compartir carreras con él, aprender y esa experiencia de tenerlo es único. Es un sueño hecho realidad, es bonito”, confesó Del Toro.

“Hemos hablado y todo bien. En un principio, cuando lo conocí, le dije que yo era un seguidor suyo, un fanático, y que me gustaba mucho su carrera. Es diferente porque pasé de verlo con admiración a tenerlo al lado en el pelotón (...) Igual, eso no deja de ser único e increíble, me da un poco de nervios”, expresó el joven talento.