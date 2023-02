En los movimientos que hizo el Medellín de cara a la continuidad del proyecto deportivo que encabeza el técnico David González, algunos referentes salieron del club. Uno de ellos, David Montoya que laboró durante 10 años en las divisiones menores de la institución.

Si bien el hecho pasó un poco inadvertido, algunos hinchas hicieron referencia en redes sociales a la salida de quien consideran un ídolo por su aporte como jugador, un talentoso número 10 que estuvo en el recordado elenco de 2002, campeón de la Liga colombiana y un año más tarde semifinalista de la Copa Libertadores.

Montoya también estuvo en varios periodos con el plantel profesional en calidad de asistente técnico, el último con Julio Avelino Comesaña. Ahora espera emprender nuevos retos en su carrera como entrenador y formador.

“Nunca voy a olvidar mis entrenamientos en Cauces de Oriente! El trato tan respetuoso y amable que tuvo con nosotros cuando jugábamos y lo orgulloso que me generaba que un ídolo me dirigiera. Lastimosamente no le dieron el homenaje que merece una leyenda como el gran David Montoya”, escribió Santiago López en Twitter.