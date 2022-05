¿Por qué quedó eliminado el DIM de Sudamericana?, aquí algunas razones

Independiente Medellín quedó de nuevo en deuda en un torneo internacional. No cumplió con las expectativas que había despertado entre sus hinchas en la presente edición de la Copa Sudamericana.

El dicho popular dice que la quinta es la vencida, pero en este caso no aplicó para el conjunto antioqueño, que en su participación número cinco en este certamen quedó eliminado en fase de grupos, a una fecha de finalizar.

El Poderoso, que no fue tal en esta competencia, sentenció su eliminación tras perder 2-0 ante a Internacional, en la quinta fecha de esta ronda.

“Tuvimos unas dificultades en el viaje que nos impidieron entrenar, y algunos problemas estomacales, pero no perdimos por eso, perdimos porque el rival fue superior individual y colectivamente, lo demás es hablar cosas que no tienen que ver con el resultado”, expresó el entrenador Julio Avelino Comesaña.

Publicidad

Esta derrota no fue más que la suma de resultados negativos del DIM en este torneo. En la fase previa derrotó a América (2-1) en el Atanasio Girardot y perdió por idéntico margen en el estadio Pascual Guerrero, pero avanzó en lanzamientos desde el punto penal (1-3).

Además de la derrota frente a los de Porto Alegre, en la fase de grupos el elenco rojo empató con Guaireña (3-3), derrotó a 9 de Octubre (2-1), en el Atanasio Girardot; cayó 1-0 con Internacional, en Pereira; y fue superado por el representativo de Ecuador, en ese país (3-2).

Razones del fracaso

Publicidad

Fueron varias las razones por las que Medellín no logró su objetivo. Entre ellas se puede mencionar el hecho de no haber podido jugar en el Atanasio Girardot el compromiso frente a Internacional, pues en el Hernán Ramírez Villegas no logró marcar diferencia.

Igualmente, jugó en su contra el hecho de tener que afrontar de manera simultánea la recta final del todos contra todos de la Liga local, la Copa Betplay y la Copa Sudamericana.

Y también influyó en el resultado final el pensamiento del cuerpo técnico, que manifestó públicamente que para la institución no era prioridad el certamen continental, pues las energías estaban centradas en el campeonato local.

Publicidad

No ha podido en esta Copa

Las presentaciones del elenco antioqueño en las ediciones anteriores tampoco fueron fructíferas.

En 2006 lo dejó en el camino Tolima en la fase preliminar; mientras que en 2016 tuvo su mejor participación al llegar a cuartos de final, ronda en la que fue eliminado por Cerro Porteño. Entre tanto, en 2017 llegó de carambola tras ser transferido de la Copa Libertadores y lo superó Racing. En 2018 lo eliminó Sol de América, en la primera fase.

Publicidad

Ahora el club tendrá que enfocarse en los cuandrangulares de la Liga, en los que debutará el sábado (5:15 p.m.) frente a La Equidad .