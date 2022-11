A Medellín no le queda de otra que ganar el duelo de este martes, desde las 8:35 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, y esperar que después se le den otros resultados para aspirar a jugar la final de la Liga Betplay-2.

El entrenador indicó que por ahora no le preocupan los otros resultados , sino lo que puede hacer su equipo.

“La idea es ir por el partido, salir a buscar el resultado, las condiciones son distintas, la cancha es distinta. Porque en Rionegro el campo no tiene las condiciones ni las dimensiones para aplicar la idea de juego que practicamos”, manifestó el técnico rojo David González al hacer referencia a la derrota (1-0) en Rionegro hace 8 días.

“La verdad es que estoy tranquilo por la manera en la que entrenaron mis jugadores, tenemos muchas cosas bajo control, lo único es que no podemos controlar los demás resultados. Águilas no puede ganar más partidos y eso es lo que no está a nuestro alcance, de resto estamos haciendo todo lo posible para hacer un gran partido y poner al grupo a dos puntos, donde lo mental pueda afectarle al equipo que va líder”.

Por su parte, Auli Oliveros, una de las gratas revelaciones de Águilas, indicó que ellos son conscientes de que aún no son finalistas y saldrán a jugar otra final: “Es un juego difícil, hay que seguir trabajando igual y esperamos que todo nos siga saliendo de la mejor manera. Hay que mostrar trabajo, sencillez y humildad”. Águilas tendrá la baja de Jhon Fredy Salazar, expulsado. La última vez que visitó al DIM cayó 4-0, pero en los últimos dos partidos en el Oriente le ganó 3-0 y 1-0 .