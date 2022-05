Luego de cinco campeonatos sin llegar a esta instancia del campeonato, Independiente Medellín comienza este sábado su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 1-2021.

El rojo se enfrenta a las 5:15 p.m. a La Equidad, en el estadio Atanasio Girardot, escenario en el que tendrá que demostrar para qué está en este torneo.

El conjunto antioqueño, que terminó cuarto en la fase de todos contra todos, con 34 puntos, deberá recurrir a sus principales fichas para superar al rival que finalizó séptimo, con 30.

Uno de los hombres claves en este proceso es Jean Pineda, quien fue titular en los 19 partidos que el elenco rojo disputó en la primera ronda. En 13 de ellos jugó todo el tiempo, no en vano este semestre acumula 1.586 minutos en la Liga, registro que lo tiene como uno de los futbolistas con más continuidad.

En Copa Sudamericana el panorama es similar, pues Pineda ha disputado seis de los siete partidos que Medellín ha tenido en este semestre. Solo se perdió el compromiso frente a 9 de Octubre, debido a que se quedó en la capital antioqueña para atender un asunto familiar.

Este ha sido el único encuentro en el que no fue titular, pues vale la pena recordar que el duelo frente a Jaguares, de la decimonovena jornada de la Liga, no se realizó debido a que el DIM no se presentó argumentando falta de garantías por el paro armado.

El cartagenero de 24 años de edad mantiene un perfil bajo, quizá debido a que su frecuencia anotadora no es buena. De hecho, en este campeonato solo ha anotado en el triunfo 4-0 de su equipo frente Águilas Doradas, por la fecha 9.

Aun así, es evidente su aporte en el sistema ofensivo y tiene como valor agregado su polifuncionalidad. Este semestre ha jugado tanto como extremo, por ambas bandas, como en el medio campo.

“En todas las posiciones me siento bien, en Cúcuta jugué de extremo, lateral, de 6 y hasta de 8, esa fue una de las razones por las que me trajeron y eso he intentado mostrar en el Poderoso”, manifestó.

Pineda subraya que tiene la capacidad de “rendir en cualquier posición” y que siempre pueden esperar de él “sacrificio”, independiente del lugar que ocupe en la cancha.

El DIM no conoce la derrota en la Liga 1 como local, condición en la que espera refrendar sus números este sábado