Marrugo manifestó que tiene otro sueño con el DIM , que no quiso revelar, pero que espera cumplir en la próxima temporada.

“Vivo agradecido de todos los que me han dado trabajo, tengo un agradecimiento con Águilas Doradas porque me dieron la oportunidad de demostrar mi fútbol, de seguir vigente para poder llegar donde quería”, explicó.

“Hace rato estaba buscando esta posibilidad, pero no se daba, aunque era por X o Y motivo, no era ni por el Medellín ni por mí, había algo en el camino que no lo permitía, pero ya estoy acá que es lo realmente importante”, insistió.

El experimentado volante está enfocado en disfrutar su nuevo paso por el Equipo del Pueblo y tiene la certeza que esto también será motivo de alegría para su familia.

Recordó que cuando se fue de Medellín en 2017, fue con el objetivo de aprovechar la oportunidad que le brindó el club Puebla de retornar a México, un país en el que reconoce no logró lo que esperaba en su primer paso, en 2013, cuando militó en Pachuca y Veracruz, pero sin los frutos esperados.

Marrugo concluyó contando que siempre extraño todo del DIM, porque vivió muy buenos momentos, en los que no supo que era “sufrir”. Rememorar esos buenos momentos es su anhelo.