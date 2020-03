Bobadilla fue autocrítico por derrota ante Libertad

Bastante afectado por el resultado, triste por la derrota y con algo de impotencia por no lograr que el equipo pueda mostrar el fútbol que quiere, el técnico Aldo Bobadilla fue autocrítico en la rueda de prensa, tras el arranque de la fase de grupos por la Copa Libertadores ante Libertad en el Atanasio Girardot.

“Me voy triste porque sabíamos lo que el rival nos iba a proponer, lo habíamos estudiado bien, pero no fuimos atentos y nos marcaron en dos llegadas, de pelota quieta, una de sus armas, eso era claro”, mencionó Bobadilla.

El técnico rojo arrancó la rueda de prensa afirmando que “la comisión directiva tiene siempre mi carta de renuncia a disposición. No venimos jugando bien, no venimos consiguiendo los resultados. Este es un mensaje para la afición, les pido disculpas por los malos resultados. Clasificamos a la fase de grupos en la Copa Libertadores pero el rendimiento últimamente no ha sido bueno, no ganamos y es una realidad que no podemos ocultar”.

Así mismo, argumentó “el rival llegó dos veces y marcó dos goles, luego se defendió muy bien. Nosotros por momentos jugamos bien, pero esto es de goles, nos faltó más profundidad”.

Medellín cayó ante Libertad 1-2 en el arranque de la fase de grupos de la Libertadores y ahora, además de pensar en el juego por Liga como visitantes ante Alianza Petrolera, para luego viajar a Argentina y medirse a Boca Juniors el próximo martes.

Los argentinos empataron 1-1 ante Caracas, en condición de visitantes.