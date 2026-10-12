Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Colombia se mide a Venezuela en segundo partido amistoso en Isla Margarita: hora y dónde ver el juego

En el primer duelo las cafeteras ganaron 1-0 con tanto de Ingrid Guerra. En noviembre se medirán ante Australia.

  • La Selección Colombia se mide a Venezuela, en el segundo partido amistoso en Isla Margarita, como preparatorio para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028. FOTO CORTESÍA FCF
    La Selección Colombia se mide a Venezuela, en el segundo partido amistoso en Isla Margarita, como preparatorio para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 35 minutos
bookmark

Con el objetivo de consolidar variantes y en medio de la tensión que vive la guardameta Katherine Tapia, la Selección Colombia femenina afronta hoy su segundo examen amistoso frente a Venezuela en Isla Margarita. A partir de las 4:00 p.m., hora de nuestro país, el conjunto de mayores que dirige Ángelo Marsiglia se medirá a las patriotas.

El duelo será transmitido en Youtube por el canal de la Federación Venezolana de Fútbol.

Las colombianas, que vienen de vencer a Venezuela 1-0 con tanto de Ingrid Guerra el pasado sábado, han vivido momentos tensionantes en los últimos días por la decisión de Palmeiras de excluir a la arquera Katherine Tapia de la lista de convocadas para la Copa Libertadores que arranca este jueves en Quito, Ecuador.

La guardameta, que está concentrada con Colombia, ha recibido el cariño de sus compañeras y el respaldo del cuerpo técnico de la Selección ante este momento difícil, ya que, tras ser titular en el duelo ante Venezuela, recibió un comunicado de Palmeiras en el que le confirmaba que quedaba fuera de la lista de la Copa aduciendo razones disciplinarias.

Tapia explicó en sus redes que la situación se dio luego de que solicitara un permiso especial para viajar antes de la concentración con Colombia a su tierra natal para tratar un tema familiar que la requería con urgencia, pero el club tomó la decisión de sacarla de la competencia, a pesar de que ella tiene contrato hasta final de año con Palmeiras.

Ahora, Katherine tendrá que terminar su presentación con Colombia y viajar a Brasil para analizar cuál va a ser su futuro a nivel profesional.

Un duelo para experimentar

Colombia se mide a Venezuela con el objetivo de seguir mirando jugadoras y buscando alternativas, ya que la Selección vive un proceso de renovación en varias líneas y por ello el técnico Marsiglia convocó a varias debutantes.

En el primer duelo ante las venezolanas, el estratega experimentó en todas las zonas del campo y se espera que vuelva a tener una nómina con jugadoras nuevas.

Colombia ya aseguró dos juegos más para noviembre y diciembre, cuando visite a Australia, en medio de su preparación para el Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028.

Sobre el duelo ante Venezuela, la defensora antioqueña Manuela Vanegas, una de las experimentadas del grupo, sostuvo: “Analizamos muy bien los errores que cometimos para no hacerlo de nuevo. Queremos ser más atrevidas con el balón, defensivamente estar bien paradas, porque el rival es fuerte y sabemos que va a ser un juego muy parejo”.

Por su parte, Mariana Muñoz, una de las novedades, afirmó que tienen cosas por corregir, ajustar el grupo y mostrar en el juego lo que el cuerpo técnico quiere que impongan. “Lo más importante es que cada una quiere aportar y está dispuesta siempre a escuchar, corregir y mejorar”.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Fútbol femenino
Seleccion Colombia Femenina
Juegos Olímpicos 2028
Venezuela
Manuela Vanegas
Ángelo Marsiglia
Katherine Tapia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form