Conozca a Mariajosé Robayo, la pequeña joya del golf colombiano que se forja en Estados Unidos

Una talega de golf mide 1.30 metros, casi lo mismo que Mariajosé Robayo Tristancho. A sus 9 años y con 1.38 de estatura, la pequeña promesa del golf colombiano aún no puede cargar su propio equipo, pero sí dominar los campos de Estados Unidos.
Actualmente participa, cada semana, en las ligas US Kids Golf y la Junior Tour Under Armour, donde Mariajosé demuestra que el talento no se mide en centímetros, sino en la potencia de su swing, destacándose ante rivales de Canadá y Estados Unidos, con las que normalmente compite.
Esta pequeña que ya está clasificada a los World Championship de ambas ligas, previstos para julio en Orlando y Carolina del Norte, respectivamente, también estará, en las próximas semanas, sumándose a las ligas de Suncoast Junior Tour y el PGA Of America, en las que espera seguir sumando experiencia en busca de fortalecer su juego y ser, en un futuro, golfista profesional.
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La cucuteña, que está radicada con sus padres y su hermano en Orlando desde agosto de 2024, es extrovertida, conversadora, con un corazón enorme, pues su nobleza es otra de sus cualidades. Y es muy inquieta, tanto que a sus entrenamientos, clases personalizadas de golf y competencias, le ha sumado el estudio de otro idioma, el francés, algo que hace por sus propios medios con aplicaciones que tiene en su celular, pues quiere comunicarse con sus rivales sin traductores ni intermediarios.
Ya habla perfectamente el inglés y su padre Josué Robayo dice de manera jocosa que, menos mal, pues así la pequeña le ayuda a comunicarse con las personas en los campos de golf, donde él sagradamente le carga su talega y la acompaña a los entrenamientos y competencias.
“La decisión de radicarnos en Estados Unidos está ligada exclusivamente en el sueño que tenemos como familia de brindarle a Mariajosé lo mejor en su camino para que se convierta en golfista profesional, porque desde que se decidió por este deporte lo disfruta totalmente y por eso es tan entregada a su preparación”, comenta Josué.