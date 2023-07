De jugar por millones de dólares en la NBA a dormir en las calles: la estremecedora historia de Delonte West

En septiembre de 2020 se conocieron unas imágenes que demostraban el deterioro del jugador. El hombre estaba viviendo en la calle. Mark Cuban, dueño de los Mavericks le tendió una mano y le pagó el tratamiento en un centro de rehabilitación.

El exjugador ha reconocido que padece el trastorno de bipolaridad, que durante su infancia intentó suicidarse y que fue el baloncesto el deporte que lo salvó.

“Ya no aguantaba más y me convencí, era el momento de suicidarme. Lo decidí: tenía que ser esa noche. En mi habitación y como fuera... Luego escuché una voz interior e hice un trato con Dios: ‘Si me ayudas a sobrevivir y a salir de esto y a jugar al baloncesto, yo me aseguraré de glorificar tu nombre’”, recordó West.

Después de su tratamiento de rehabilitación, el exjugador volvió a aparecer en redes sociales y anunció que quiere ingresar a la competencia del 3x3, torneo que es integrado por viejas leyendas de la NBA. Era marzo de 2023 y todo parecía estar listo para su regreso, sin embargo, su proyecto quedó en duda porque en junio pasado volvió a ser protagonista de un video en el que se le veía siendo detenido por la policía y mendigando.