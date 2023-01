Por momentos estuve jugando bien, son dos partidos me van a ayudar. Llegué necesitando un poco más de tiempo”, explicó.

“Honestamente, no debo estar demasiado alarmado o negativo sobre lo que pasó. Había chances reales de perder este tipo de partidos. Puedo mejorar”, señaló Nadal.

El número dos del mundo estuvo contrariado por la insistencia en las preguntas en torno a su adiós al tenis. “No tengo que seguir jugando por ninguna razón en concreto y continúo por la pasión que siento por este deporte. Cuando no tenga pasión, lo dejaré. Parece que estéis muy interesados en la retirada. Estoy aquí para jugar al tenis y la retirada no ha llegado por ahora”, dijo Nadal.

Rafa Nadal se mostró autocrítico tras ser derrotado en su primer partido de temporada, subrayó que el momento de su retirada no ha llegado todavía y confió en que a medida que acumule más minutos en pista su rendimiento subirá.

Uno de sus mejores triunfos

En el definitivo tercer set, tras errores no forzados de Nadal, el australiano rompió el servicio del español en el undécimo juego, para colocarse con ventaja de 6-5 y servir para la victoria. “Solo puedo estar feliz de haber logrado mi primer triunfo sobre Rafa en esta pista, no es un secreto que es mi pista favorita en el mundo”, dijo De Miñaur. “Rafa es un gran competidor y lo que ha sido capaz de hacer por este deporte es asombroso, me siento honrado. Es un sueño hecho realidad”, añadió