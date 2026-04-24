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Vuelve el Gran Premio de Turquía para 2027: Juan Pablo Montoya aún conserva récord en Estambul

La Fórmula Uno confirmó este viernes 24 de abril que vuelve el Gran Premio de Turquía en Estambul. Este circuito reemplaza a Bahréin y Arabia Saudita por la situación sociopolítica.

  • Max Verstappen en el GP de Turquía 2021, una de las carreras que no ha podido ganar. FOTO: GETTY
    Max Verstappen en el GP de Turquía 2021, una de las carreras que no ha podido ganar. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Cinco años después, la Fórmula 1 regresa a Turquía en abril de 2027. Junto al circuito de Portimao en Portugal, vuelven dos de los lugares favoritos para pilotos ya que estos dos autódromos están diseñados con el fin de explotar al máximo las cualidades de los vehículos en pista, cosa que no pasa en los circuitos urbanos como Las Vegas o Mónaco.

La decisión fue oficializada por el presidente del país otomano, Recep Tayyip Erdogan, quien dio una alocución en el complejo presidencial. “En los últimos años hemos fortalecido nuestra posición como uno de los baluartes de estabilidad en la región, lo cual es una gran señal de que somos apreciados como un país digno de confianza y de que nuestra hospitalidad también es valorada por el mundo”, mencionó el mandatario haciendo referencia a su país.

El Istanbul Park (nombre del circuito) tiene un éxito casi asegurado. En los 6 años que se llevó a cabo ininterrumpidamente entre 2005 y 2006, siempre tuvo lleno. En el país turco hay más de 17 millones de personas que siguen la competición. Para el año 2020, el GP se hizo de urgencia para poder completar las fechas del calendario que se detuvo por la pandemia del covid-19. En 2021, con ingreso moderado de público, fue la última carrera en este lugar.

Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1, hizo presencia en el lugar junto al piloto japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, como representante de la competición. “Me entusiasma comenzar el siguiente capítulo de nuestra colaboración, brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar de carreras aún más increíbles en un lugar verdaderamente fantástico”, declaró Domenicali.

Domenicali lo mencionó en enero cuando se confirmó la vuelta de Portimao; sin embargo, no se podía confirmar aún. El regreso de Turquía y de Portugal a la Fórmula Uno van de la mano de la salida del GP de Países Bajos, por lo que el próximo año el cuatro veces campeón, Max Verstappen, no podrá correr en su país, al menos en la categoría reina del automovilismo.

Cabe destacar que el GP de Bélgica y el de Barcelona irán alternando por año a partir del 2027. La F1 se está reestructurando en todos los sentidos, lo que ha despertado críticas como la de Fernando Alonso, quien dice que ya no es tan divertido correr, mientras que, por otro lado, hay gente que goza del cambio, como Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes-Benz AMG Petronas.

El hito de Juan Pablo Montoya en Estambul

Que vuelva el GP de Turquía le genera nostalgia a más de un simpatizante de la Fórmula 1 en Colombia y en el mundo. En el 2005, año en que se inauguró el circuito, se registró la vuelta más rápida en carrera, una marca que sigue vigente. Esa vuelta más rápida la conserva aún el colombiano Juan Pablo Montoya; el histórico piloto bogotano corría ese año en McLaren-Mercedes.

Montoya registró 1:24.770 en una vuelta de carrera al mando del McLaren MP4-20 que motorizó Mercedes-Benz. Desde ese momento han pasado 21 años y aún nadie en los 7 premios posteriores que se llevaron a cabo allí pudo igualarlo. En esa carrera, Montoya fue cuarto a 0.555 milésimas del finlandés Kimi Räikkönen, que ganó la carrera.

Lewis Hamilton superó este tiempo, pero no lo hizo en carrera. En 2021, durante la clasificación, logró dar una vuelta en un tiempo de 1:22.868. El próximo Gran Premio de F1 será en Miami el domingo 3 de mayo.

Le puede interesar: “Ya me empiezan a llamar Sebastián Montoya y no solo el hijo de Juan Pablo”: el piloto en diálogo con El Colombiano

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