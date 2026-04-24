Vuelve el Gran Premio de Turquía para 2027: Juan Pablo Montoya aún conserva récord en Estambul

Cinco años después, la Fórmula 1 regresa a Turquía en abril de 2027. Junto al circuito de Portimao en Portugal, vuelven dos de los lugares favoritos para pilotos ya que estos dos autódromos están diseñados con el fin de explotar al máximo las cualidades de los vehículos en pista, cosa que no pasa en los circuitos urbanos como Las Vegas o Mónaco.
La decisión fue oficializada por el presidente del país otomano, Recep Tayyip Erdogan, quien dio una alocución en el complejo presidencial. “En los últimos años hemos fortalecido nuestra posición como uno de los baluartes de estabilidad en la región, lo cual es una gran señal de que somos apreciados como un país digno de confianza y de que nuestra hospitalidad también es valorada por el mundo”, mencionó el mandatario haciendo referencia a su país.