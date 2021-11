A sus 41 años, el paisa Wílmar Roldán aparece entre los 22 candidatos al premio Mejor Árbitro del mundo en la temporada 2021, de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

El récord que posee de 95 partidos dirigidos en la Copa Libertadores y la asistencia a cinco ediciones de la Copa América, en la que ha pitado 13 encuentros, le permitieron aparecer, por sexta vez, en esta postulación, en la que hay otros cuatros suramericanos (ver radiografía). Antes de que termine noviembre se conocerá el ganador, pero desde ya Roldán dice que el solo hecho de hacer parte de este selecto grupo es un premio.

Publicidad

¿Cómo recibe esta nueva postulación?

“Con felicidad, porque estar a la altura de los mejores del mundo es muy importante. Es un premio al desempeño, e independiente de que gane o no, estar entre los candidatos es un orgullo para mí, para Colombia y para el arbitraje suramericano”.

Y gratificante en este momento de su trayectoria...

“Es grandioso que en el epílogo de mi carrera esté en el máximo nivel y pueda ser considerado uno de los mejores del mundo. Sirve para seguir inspirando y que las nuevas generaciones entiendan que se pueden lograr estos sitiales con mucho esfuerzo, disciplina, trabajo y humildad”.

Aparte del récord en la Libertadores está el desempeño en la Copa América...

Publicidad

“Soy el de más participaciones en ambos torneos. Este año ha sido muy especial porque me ha permitido dejar la vara alta. Amo el arbitraje y siempre que voy a un terreno de juego trato de hacer las cosas bien, en pro del fútbol”.

Habla del epílogo, ¿piensa en dejar la actividad próximamente, así la Fifa no establezca una edad límite?

“La pandemia me ha permitido pensar muchas cosas. Todo tiene un origen y un final, y no puedo hacer caso omiso a que se van cumpliendo ciclos y que el final de mi carrera está cerca. No sé si me faltan uno, dos o tres años, pero igual sé que no es como cuando comencé que tenía por delante 10 o 15 años de profesión. Eso está a la vuelta de la esquina y debo hacerme a la idea de que algo que he disfrutado durante gran parte de mi vida está a punto de terminar. Hay que ser consciente de ello y tener madurez para afrontarlo”.

¿Qué va a determinar esa crucial decisión?

“El desempeño es lo primero, pero hoy me siento con todas las fuerzas y ganas. Disfruto como nunca ir a dirigir un partido, tengo el reconocimiento de los jugadores, entrenadores, de la dirigencia, todos me conocen y saben que soy un tipo honesto, un valor que debe identificar sí o sí a un árbitro. Entonces, es el rendimiento pero uno también está supeditado a otras personas. Si me tienen en cuenta para dirigir siempre voy a estar atento. Hablo del epílogo porque faltan dos o tres años y los días pasan rápido, hay que acostumbrarse a vivir el día a día”.

Publicidad

Usted, como algunos futbolistas sensatos, quiere dejar el mejor recuerdo y decir adiós en el momento justo. ¿Evitaría alargar su carrera para no poner en riesgo su imagen?

“Estoy de acuerdo con eso, siempre lo he tenido en mi cabeza. Cuando en una temporada no dirija los partidos a que estoy acostumbrado, y que no sea tenido en cuenta, esa será una señal que hay que saber identificar”.

¿Tiene admiración por alguno de los colegas que también están nominados?

“Todos han sido compañeros, los conozco y sé de su calidad humana y profesional. Aparte de ser buen árbitro, uno debe ser ejemplo positivo para la sociedad. Hay que ser bueno dentro y fuera de la cancha”.

¿Cómo van sus proyectos personales?

Publicidad

“Ahora, con más madurez, les enseño lo que he aprendido a los hombres y mujeres que hacen parte de la Corporación Arbitral, Social y Deportiva de Antioquia (Casda) y en general a la gente de la región que en el futuro va a engrosar el arbitraje profesional. Es una labor a la que le apunto bastante y se ven los frutos, pues todos tienen reconocimiento de clubes y torneos de la región y el país. Se está haciendo trabajo desde el ser humano para lograr árbitros integrales y dignificar la profesión”