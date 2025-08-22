¿Por qué persiste la violencia en el fútbol latinoamericano?

Un hincha salta al vacío para evitar que lo linchen en las gradas mientras las butacas vuelan como proyectiles, a otros los desnudan y les pegan con palos a la vista de todo el mundo. Una vez más la violencia manchó la pelota y dejó en entredicho los esfuerzos por extinguir la violencia del fútbol en Latinoamérica.
Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile disputaban el miércoles la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando estalló una batalla campal entre las hinchadas en las gradas del Estadio Libertadores de América en Buenos Aires.
El saldo de uno de los choques entre aficionados más violentos de los últimos tiempos: 19 heridos, dos de gravedad, y más de 100 detenidos, según autoridades.
De México a Argentina, pasando por Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, la imagen de la violencia en los estadios se repite, pese a los intentos por pacificar el deporte rey.