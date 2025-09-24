Estos son los otros casos de violencia registrados en la actual Copa Sudamericana en Brasil y Argentina

Los hechos de violencia registrados este martes en el estadio Maracaná tienen en alerta a la Conmebol. Sin embargo, no son los únicos disturbios ocurridos en lo que va del año en la Copa Sudamericana.
El más reciente incidente se presentó durante el partido de Lanús en Brasil, cuando aficionados del club argentino se enfrentaron con la Policía Militar. Según el reporte oficial, la intervención se produjo después de que se registraran desórdenes en uno de los baños del estadio. Al parecer, allí se desató una riña entre los mismos hinchas que rápidamente se trasladó hasta las tribunas.
Fue en ese momento cuando las autoridades ingresaron. Mientras algunos seguidores de Lanús optaron por abandonar el escenario, otros permanecieron pese a ser golpeados con bolillos y dispersados con balas de goma. Finalmente, la salida de los aficionados se dio bajo custodia policial.