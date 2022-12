“Lo dije y lo repito: podemos ser campeones del mundo. Eso es lo que dije y lo que digo. No digo que lo vayamos a ser. Yo recibo el cariño y el aprecio de la gente que me rodea. Las críticas son algo consustancial al fútbol”, respondió a la pregunta hecha por EFE.

“Estoy contento cuando mis jugadores marcan, porque estos goles fueron fantásticos. Cuando el lateral izquierdo (Daley Blind) le mete un centro al lateral derecho (Denzel Dumfries) o al revés, claro que me emociono. Está claro que aún me alegro por estos detalles”, apuntó el ex entrenador del Barcelona.

Publicidad

Van Gaal afronta su segundo periplo al frente de la selección 'Oranje', con la que hace ocho años acabó tercero el Mundial de Brasil, tras derrotar en ese partido a la anfitriona.

Y finalizó la rueda de prensa mencionando que “noto el cariño de la gente y acepto las críticas como algo que va con esta profesión. Pero hay ya equipos 'top' que están fuera del torneo y nosotros seguimos aquí. Podemos ser campeones del mundo. No digo que lo vayamos a ser, insisto, pero estamos aquí y nos quedan tres partidos” Me siento muy orgulloso de este grupo”.