779 mil colombianos salieron del hambre grave en 2025, ¿qué dicen los datos del Dane?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló este jueves 21 de mayo los resultados de seguridad alimentaria, con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025. Los datos muestran que el 21,1% de los hogares colombianos enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave durante el año pasado. Esa cifra representa una caída de 4,4 puntos porcentuales frente a 2024. La directora del Dane, Piedad Urdinola, precisó que el 22,8% de la población total del país, el equivalente a más de 12 millones de personas, experimentó algún grado de inseguridad alimentaria el año pasado. “Esta cifra representa una reducción de 4,7 puntos porcentuales frente al año anterior”, señaló. Lo que más mejoró fue el indicador más severo, es decir, la inseguridad alimentaria grave pasó del 5,0% al 3,4% entre 2024 y 2025, una caída de 1,6 puntos porcentuales. En términos de personas, eso equivale a 779 mil colombianos que dejaron de vivir en la peor condición de hambre. Siga leyendo: Colombia ya le está compitiendo a Haití en la vergonzosa lista de los países con mayor nivel de inseguridad alimentaria

Qué mide el Dane y por qué importa

La medición usa la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés), una herramienta diseñada por la FAO que aplica ocho preguntas para determinar si los hogares tuvieron problemas de acceso a alimentos en cantidad y calidad durante los últimos 12 meses. Colombia aplica esta escala desde 2022, lo que ya permite cuatro mediciones comparables. Los datos alimentan el indicador 2.1.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el mismo que el mundo usa para medir el avance hacia el objetivo de Hambre Cero. Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Colombia, subrayó que la información “es importante para el país ya que presenta datos a nivel nacional y departamental, insumos clave para la toma de decisiones y la medición de avances de Colombia frente al cumplimiento de los indicadores del ODS 2”.

Dónde viven mejor y peor los colombianos frente al hambre

La caída en las cabeceras municipales fue la más pronunciada, pasó del 23,0% en 2024 al 18,1% en 2025, una reducción de 4,9 puntos porcentuales, estadísticamente significativa según el DANE. En los centros poblados y las zonas rurales dispersas, el indicador bajó de 34,2% a 31,4%, una caída de 2,8 puntos porcentuales. La brecha entre campo y ciudad sigue siendo profunda, por ejemplo, en las zonas rurales, casi uno de cada tres hogares enfrenta inseguridad alimentaria, mientras que en las ciudades es aproximadamente uno de cada cinco. A nivel departamental, Chocó (56,8%), Sucre (50,1%) y La Guajira (47,8%) registraron los mayores niveles de inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025. En el extremo opuesto están San Andrés (5,2%), Caldas (9,2%) y Bogotá D.C. (9,6%). El caso de Chocó resulta particularmente grave, según el Dane, ya que la inseguridad alimentaria severa en ese departamento pasó del 6,4% en 2024 al 17,9% en 2025, un aumento de 11,5 puntos porcentuales. Eso significa que en Chocó casi uno de cada cinco hogares no solo tiene acceso limitado a alimentos, sino que los adultos dejaron de comer durante un día entero o más. Vichada también registró un deterioro significativo en el indicador grave, subió de 2,7% a 9,7%, una variación de 7,0 puntos porcentuales. San Andrés protagonizó la recuperación más notoria del país en inseguridad grave. Pasó de 12,3% en 2024 a apenas 0,6% en 2025, una caída de 11,7 puntos porcentuales. Cundinamarca redujo ese indicador de 7,3% a 1,7% (-5,6 puntos) y Casanare de 6,2% a 1,2% (-5,1 puntos). Entérese: En la ciudad subió el optimismo a 63% y se redujo el hambre: Medellín Cómo Vamos

Quiénes sufren más el hambre en Colombia