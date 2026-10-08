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Así vivió Sebastián Gallego, un niño de Briceño, su día especial como hincha del DIM

Conocer a los jugadores, subirse al bus del Poderoso y acompañar la salida del equipo en Ditaires, fueron los momentos más especiales para Sebastián y su familia.

  • Sebastián Gallego en la salida de los jugadores del DIM junto a su hermano, ambos con las camisetas 12 y 13 junto a Keiner Klinger y Jhon Montaño, en los actos protocolarios en el estadio de Ditaires. FOTO PANTALLAZO
    Sebastián Gallego en la salida de los jugadores del DIM junto a su hermano, ambos con las camisetas 12 y 13 junto a Keiner Klinger y Jhon Montaño, en los actos protocolarios en el estadio de Ditaires. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 47 minutos
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Sebastián Gallego Londoño, de Briceño, Antioquia, tiene ocho años y vivió la experiencia de conocer a sus jugadores favoritos junto a su hermano y sus padres.

El niño que reside en Briceño llegó a Medellín gracias a la alianza que el rojo tiene con Cavitrans, que lo transportó hasta la capital antioqueña junto a sus padres y su hermano para vivir la experiencia de compartir con los jugadores y cuerpo técnico del Poderoso.

En medio de su inocencia, Sebastián dice que se hizo hincha del DIM porque le empezó a gustar y por eso siguió la herencia de su papá y su abuelo, que también son seguidores del Equipo del Pueblo.

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Además de recibir su camiseta como hincha fiel del Rojo, Sebastián pudo compartir con los jugadores, con Fidel y recibió un mensaje muy especial de Juan Fernando Quintero, que lo emocionó bastante.

Sebastián compartió en el camerino con jugadores como Frank Fabra, el defensa uruguayo Joaquín Varela, y salió al campo del estadio Metropolitano de Ditaires de la mano de Jhon Montaño y su hermano con Keiner Klinger.

El Poderoso se prepara para el clásico de rojos

DIM que no gana hace cuatro fechas se prepara para lo que será su próximo juego, por la fecha 14 ante América de Cali en el Pascual Guerrero.

Los dirigidos por Luis Amaranto Perea que no han contado con Juan Fernando Quintero, por lesión, se preparan para viajar a Cali, ya que este domingo se medirán ante América, a las 8:15 de la noche, por la fecha 14 de la Liga.

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El Poderoso necesita volver a la victoria, ya que su posición entre los ocho, parcialmente clasificados, está en peligro, pues con 20 puntos, es séptimo, seguido por Deportes Tolima (que este jueves disputa un duelo aplazado contra Nacional) y tiene 19 puntos.

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Cúcuta es noveno con 15 puntos, mientras que Llaneros y Águilas Doradas tienen 14 y son los que generan peligro para el DIM si no vuelve a los buenos resultados.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Sebastián Gallego viajo desde Briceño a Medellín con el DIM?
Sebastián viajó a Medellín gracias a una alianza entre el Independiente Medellín y la empresa Cavitrans, que garantizó el traslado de su familia para cumplirle el sueño de conocer al plantel del equipo en el estadio Metropolitano de Ditaires.
¿Cuándo y a qué hora juega América de Cali vs. DIM por la fecha 14 de la Liga?
El partido entre América de Cali e Independiente Medellín se disputará este domingo a las 8:15 p. m., en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.
¿Cuál es la posición del DIM en la tabla y qué equipos amenazan su clasificación?
El DIM se ubica temporalmente en la séptima casilla con 20 puntos. Corre el riesgo de salir de los ocho clasificados ante la cercanía de Deportes Tolima (19 pts), Cúcuta Deportivo (15 pts), Llaneros (14 pts) y Águilas Doradas (14 pts).

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