Atlético Nacional confirmó el regreso de Víctor Marulanda como director deportivo

Atlético Nacional sacudió el mercado del fútbol colombiano este miércoles 17 de junio al oficializar el regreso de Víctor Marulanda a la institución, como nuevo director deportivo, tras la desvinculación de Gustavo Fermani del cargo.

El exjugador y directivo antioqueño asumirá este cargo tan polémico en los últimos años en la institución, siendo una decisión importante dentro de la profunda reestructuración que adelanta el club verdolaga para el segundo semestre de 2026.

A través de un comunicado firmado por el presidente Sebastián Arango y publicado en las redes sociales, la dirigencia verdolaga confirmó la vinculación de Marulanda, destacando que el dirigente “ya hace parte de la exitosa historia verdolaga”.

La apuesta del club se centra en su experiencia para acompañar los procesos desde una visión estratégica, con el objetivo de fortalecer la estructura institucional y deportiva de cara a las próximas temporadas.