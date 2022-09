Sus familiares decidieron buscarle un equipo de fútbol, algo que, como recuerda su padre, no fue fácil porque en ese momento no había escuadras femeninas y ella era baja de estatura y delgada.

“Mi papá me traía acá, colocábamos unos conos y me ponía a hacer eslalon. Cuando terminaba, hacía la 31 y le pegaba al arco. Así fueron mis primeros pasos en el fútbol. En ese momento el balón era más grande que yo”, relató la mediocampista.

“Me di cuenta de que a mi hija le gustaba el fútbol porque unos amigos me dijeron que la habían visto jugando en la calle. Un día decidí llevarla a la cancha, pedí un balón prestado y le dije que me mostrara lo que sabía hacer. Ella estaba asustada. Yo la tranquilicé, se soltó y demostró que tenía mucho talento”, recordó Carlos Serna, su padre.

“Hablé con Willington Cano, que tenía el club de semillas del barrio; le pedí el favor de que la recibiera y dijo que le daba miedo que la golpearan. Pero la vio jugar y aseguró que era muy talentosa”, agregó Carlos.

Publicidad

Liced se empezó a destacar entre sus compañeros, por lo que el profesor de Educación Física habló con su padre, y la llevó a que jugará su primer Ponyfútbol, cuando tenía ocho años, con el equipo Nuevos Conquistadores.

Siguió su proceso de formación en el Club Molino Viejo, en el que estuvo cerca de cuatro años, y aunque era talentosa y empezó a crecer en estatura y potencia física, era suplente porque la ponían a jugar en categorías mayores.

“Me daba tristeza cuando no era titular. Algunas veces pensé en no volver, pero mi familia siempre estuvo presente. Me decían que eso era parte del proceso, que tenía que mejorar para jugar”.

Un cambio de vida

Cuando Liced cumplió doce años, Carlos se puso en contacto con Liliana Zapata, la fundadora del Club Formas Íntimas, para tantear la posibilidad de que le hicieran pruebas para entrar al equipo.

“Un día mi papá llegó con una pantaloneta de Formas y yo no me la quitaba ni para dormir. Me sentí profesional desde que ingresé a ese club porque entrenaba con jugadoras muy tesas. Eso me cambió la vida y la mentalidad”.

Cuando llegó jugaba de extremo, pero luego, por su buena estatura (mide 1,75), la pusieron de volante de creación. Se adaptó, terminó su proceso de formación y en 2019 el entrenador Carlos Paniagua la llamó para jugar la liga profesional femenina con el DIM.

También estuvo en el Sudamericano sub-17 con la Selección Colombia, pero no fue al Mundial. Eso la frustró, aunque siguió adelante, hasta que cumplió el sueño mundialista cuando Paniagua la convocó para Costa Rica.