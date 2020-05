¿Y cómo financiar el protocolo?

Pese a que el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, dice que no hablará de cifras antes de recibir una respuesta del Gobierno al protocolo presentado para el retorno del fútbol colombiano, es claro que necesita de recursos para su aplicación y, si tomamos como referencia a España, que tiene unas medidas similares, estaríamos hablando de no menos de 40.000 millones de pesos.

Antes de empezar a hacer cuentas, la Dimayor debe tener claro que hasta acá el único laboratorio que está certificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con pruebas rápidas con un 100% de confiabilidad es TIB Molbiol Syntheselabador GmbH, una empresa en Berlín.

Esta, en su página web, informa que el costo de cada una asciende a unos seis euros (USD 6,50 al cambio de este 7 de mayo del 2020). Incluyendo el costo de laboratorio sería 10 euros (USD 10,83). En pesos colombianos, son casi 50 mil.

En el protocolo se habla de pruebas diarias a todos los integrantes de los planteles durante 20 días antes del inicio de competencias y una más el día del partido. Así que únicamente en este aspecto y teniendo como promedio 25 test por equipo (20 clubes), la inversión ascendería a 25 millones diarios. En total serían $500 millones, únicamente antes de la primera fecha.

Pero como dice Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), estas pruebas también deben tener una aprobación del Invima. “Hay rápidas que no están acreditadas ni tienen homologación del Estado”.

La Dimayor podría acogerse al decreto 522 que reduce los requerimientos y tiempos para otorgar registros sanitarios para importar, comercializar y distribuir lo necesario durante la pandemia. Sin embargo, los costos seguirían para arriba en otros rubros.

“No son solo los exámenes, sino el aislamiento en general para mantener la desinfección, la infraestructura, el desplazamiento, los buses, la ropa, los tapabocas, los guantes y si dicen que no tienen dinero, ¿quién los va a costear? Eso sin tener en cuenta capacitación y seguimiento para el deportista y su familia”.

Además aún no se sabe qué tanto se vinculen las ARL (riesgos laborales) para soportar las medidas.

Otro de los puntos neurálgicos es la propuesta de implementar las cabinas de desinfección en los estadios.

María Isabel Viveros, de la empresa Servisépticos que vende este tipo de artefactos, explica que “hay desde $3.9 millones para una sola persona y para varias hasta los $12 millones”.

El costo no es el único inconveniente, pues el ministerio de Salud las prohibió justificando que podían proliferar el virus. “Tampoco se podían utilizar los desinfectantes por no estar aprobados en humanos, entonces implementamos unos orgánicos a base de vitamina C y amigables con el medio ambiente”, cuenta María Isabel.

El valor de este tipo de desinfectantes es de $300 mil, aproximadamente. “Son 20 litros que se diluyen y dan más o menos para unas 8.000 aspersiones”. Pensando en un promedio de dos cabinas para cada uno de los 10 estadios, sería una inversión cercana a los $80 millones, más el desifectacte. A esto se suma la contratación con los laboratorios y el personal logísticos.

El presidente de Nacional, Juan David Pérez, dijo que sin haber profundizado en la financiación, se imagina que se puedan hacer alianzas con patrocinadores, y mirar en qué se puede ahorrar para soportar el protocolo. Lo claro es que hoy no se sabe de dónde saldrá la plata.