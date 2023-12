Juan Guillermo Cuadrado no ha tenido su mejor año. Los últimos seis meses han sido difíciles para el futbolista nacido en Necoclí, Antioquia, porque un problema físico en el tendón de Aquiles no le ha permitido tener regularidad con el Inter de Milán , cuadro al que llegó en el pasado mercado de verano en Europa.

Él era consciente de eso. Por eso, hizo todo lo posible por evitar la intervención quirúrgica. Se sometió a todos los tratamientos conservadores que pudo . “Pero los médicos me dicen que podría ser peor si no tomo esta decisión”.

“He entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar mi 100%”, aseguró el futbolista antioqueño, quien solo ha podido jugar 9 encuentros con Inter entre Champions y Serie A. Además, solo aguantó 45 minutos en el duelo ante Venezuela del inicio de las eliminatorias a Norteamérica 2026 con la Selección Colombia.

En el post de sus redes sociales, Cuadrado expresó que se sentía triste por no haber podido mostrar su mejor nivel en el club, que le dio la “grandiosa oportunidad” de seguir jugando en la élite del balompié europeo.