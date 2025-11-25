x

Así se jugará la tercera fecha de los cuadrangulares; partidos martes, miércoles y jueves

Nacional se enfrentará a Junior en el estadio Metropolitano de Ditaires.

  • Hugo Rodallega es la figura de Santa Fe, y sus goles tienen al cuadro Cardenal en la pelea por el liderato del cuadrangular B. FOTO COLPRENSA
    Hugo Rodallega es la figura de Santa Fe, y sus goles tienen al cuadro Cardenal en la pelea por el liderato del cuadrangular B. FOTO COLPRENSA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
25 de noviembre de 2025
bookmark

Con el duelo entre Santa Fe y Tolima, arranca este martes la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga, que se extenderá hasta el jueves.

El duelo en El Campín está previsto para las 7:30 de la noche, y el Deportes Tolima que dirige Lucas González espera alcanzar un buen resultado para mantenerse como líder.

Hay que recordar que el cuadrangular B, es liderado por Tolima con 4 puntos, los mismos que Bucaramanga, ambos están invictos, pero los Pijaos ganan el lugar por el punto invisible, ya que terminaron en el segundo lugar de la tabla de la fase todos contra todos.

Santa Fe por su parte tiene tres puntos, producto del triunfo ante Fortaleza con triplete de Hugo Rodallega, el goleador vallecaucano que es figura en el cuadro Cardenal.

El otro duelo de este cuadrangular se disputará este miércoles, en el estadio Américo Montanini, en el que Bucaramanga recibirá la visita te Fortaleza, que es último del grupo sin puntos.

Los dirigidos por Leonel Álvarez podrían alcanzar el liderato del grupo si logran una victoria y el Tolima no gana en Bogotá.

Los duelos del cuadrangular A se jugarán miércoles y jueves. El primero en entrar en acción será Atlético Nacional que recibe en el estadio de Ditaires a Junior, ambos cuentan con 4 puntos y por ello, el ganador asumirá el liderato. De darse un empate, el cuadro barranquillero seguiría como líder.

Finalmente, este jueves, el DIM que no ha ganado en los cuadrangulares, visitará al América en el Pascual Guerrero, con la necesidad de ganar para recuperar el terreno perdido, ya que suma solo un punto.

La Dimayor cambió el horario para el duelo del jueves y será a las 6::30 de la tarde.

