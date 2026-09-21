América, Millonarios y Nacional lideran el FPC tras 11 fechas jugadas; así está la tabla de la Liga Betplay

Con 9 partidos de 10 disputados, la fecha once de la Liga Betplay Dimayor 2026-2 dejó varios resultados sorpresivos y mucha polémica por parte del arbitraje. Cerrando la jornada dominical, Atlético Nacional visitó a Llaneros en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, donde sufrió su segunda derrota bajo el mando de Lucas González. El cuadro local aprovechó dos desatenciones defensivas del Verde Paisa, que no pudo batir al arquero Roameth Romaña y perdió el compromiso en el Meta por 2-0. Los goles de Llaneros fueron obra de Yorleys Mena y Frank Castañeda.
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