América, Millonarios y Nacional lideran el FPC tras 11 fechas jugadas; así está la tabla de la Liga Betplay

Con 9 partidos de 10 disputados, la fecha once de la Liga Betplay Dimayor 2026-2 dejó varios resultados sorpresivos y mucha polémica por parte del arbitraje. Cerrando la jornada dominical, Atlético Nacional visitó a Llaneros en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, donde sufrió su segunda derrota bajo el mando de Lucas González. El cuadro local aprovechó dos desatenciones defensivas del Verde Paisa, que no pudo batir al arquero Roameth Romaña y perdió el compromiso en el Meta por 2-0. Los goles de Llaneros fueron obra de Yorleys Mena y Frank Castañeda.

Más temprano jugaron Deportes Tolima y América de Cali en Ibagué. Este duelo entre Pijaos y Escarlatas prometía ser el mejor de la jornada, no obstante, la intensidad del compromiso llevó a que cada cuadro sufriera un expulsado por lado y empataran al final 1 a 1, goles de Sergio Aguayo (Tolima) y Yeison Guzmán (América). Por otro lado, Atlético Bucaramanga continúa siendo el único invicto del campeonato tras ganarle 2-0 a Internacional de Bogotá como local con anotaciones de Luciano Pons y Emerson Batalla.

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Iniciando la jornada dominical, el Junior de Barranquilla consiguió su primer triunfo del campeonato tras golear a Fortaleza en Bogotá por 4-1. Los “Amix” se quedaron rápidamente (17’) con uno menos por la expulsión de Jhon Solís, situación que aprovechó Junior, que anotó a través de Jermein Peña, Teófilo Gutiérrez, Déiber Caicedo y Francisco Fydriszewski. En Fortaleza descontó Yesid “Mambo” Díaz.

En los partidos del sábado, Once Caldas volvió a caer, esta vez en condición de visitante contra el Deportivo Pasto 1-0 con un tanto de Diego Chávez. Deportivo Cali, por su parte, goleó al Cúcuta 3-0 en su estadio con un doblete de Eduard Bello y otra diana de Steven “Tití” Rodríguez. Santa Fe aplastó en Valledupar a Alianza por 4-1 (Alexis Zapata, Nahuel Bustos x2 y Hugo Rodallega; descontó Cristian Vergara), mientras que Millonarios hizo respetar su casa y le ganó 3-0 a Boyacá Chicó (Francis Chaverra y Andrey Estupiñán x2).

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Por último, el viernes pasado, Águilas Doradas igualó 2-2 ante Deportivo Pereira en el estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín. Los goles del cuadro dorado fueron obra de Fabián Charales y Anthony Vasquéz, mientras que en el Matecaña, las dianas las hicieron Jhon Largacha y Danilo Ortíz. El Deportivo Independiente Medellín recibirá a Jaguares el martes 22 de septiembre para completar la fecha 11 del FPC.