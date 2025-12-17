x

Así se jugará la Superliga entre los campeones Junior y Santa Fe en 2026

Ya quedaron definidos los equipos que van a Copa Libertadores y Copa Sudamericana el próximo año.

  • Con la definición del título de Junior quedaron definidos los equipos clasificados a la Copa Libertadores por parte de Colombia. FOTO: Colprensa
    Con la definición del título de Junior quedaron definidos los equipos clasificados a la Copa Libertadores por parte de Colombia. FOTO: Colprensa
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
17 de diciembre de 2025
Definidos los dos campeones del año Santa Fe y Junior, también quedó lista la Superliga, que se disputará en enero de 2026 la cual, por la tabla de reclasifiación, terminará en Barranquilla, es decir, Junior terminará como local.

De acuerdo con lo confirmado por Dimayor, los duelos de ida y vuelta serán así: primero en El Campín de Bogotá y luego en Barranquilla, pero hay que recordar que Junior no contará con el estadio Metropolitano, porque el escenario será intervenido para una remodelación.

Ante este panorama, Junior, que terminó tercero en la tabla de reclasificación, arrancará como visitante la serie de la Superliga que se prevé se podrían realizar en la tercera semana de enero de 2026, con fecha y hora aún por determinar por parte de la Dimayor.

Así quedaron los cupos de Libertadores y Sudamericana de Colombia

Con la definición del segundo campeón del año, quedaron establecidos los equipos que estarán en la Copa Libertadores en 2026.

En la fase de grupos estarán Santa Fe y Junior como campeones del fútbol colombiano, mientras que Deportes Tolima y el DIM lo harán por ubicación en la reclasificación, por ser primero y segundo, respectivamente.

De ahí en adelante desde la posición cuatro, aparecen Atlético Nacional, América, Bucaramanga y Millonarios, pero esas posiciones quedarán listas tan pronto se conozca el campeón de la Copa BetPlay, que da un cupo a este torneo.

