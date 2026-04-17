Todo listo para la final Sub-17: Colombia vs Argentina, día y hora confirmados

Argentina y Colombia aseguraron su lugar en la gran final del Sudamericano Sub-17 tras imponerse en sus respectivos compromisos de semifinales, disputados este jueves en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
En la primera semifinal, la Selección Colombia mostró una versión sólida y contundente al vencer 3-0 a Brasil, logrando así su clasificación a la final del torneo. Más tarde, Argentina completó el cuadro finalista al derrotar 3-1 a Ecuador, confirmando un duelo decisivo entre dos selecciones que llegan en gran forma.