Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el grupo más difícil y el mejor para Colombia?

Faltan menos de 24 horas para que los clasificados al Mundial United 2026 conozcan sus rivales en la primera ronda del máximo evento del fútbol. Entre los expectantes está la Selección Colombia, que al estar en el bombo 2, podría enfrentar a las potencias desde la fase de grupos.
Para el primer mundial de 48 selecciones, la Fifa ya confirmó la conformación de los 4 bombos de donde saldrán los 12 grupos en los que estarán distribuidos los equipos que disputarán el certamen que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en los estadios de Canadá, Estados Unidos y México.
Esos grupos se darán a conocer este viernes, 5 de diciembre, a través de un sorteo que se llevará a cabo al mediodía en el Kennedy Center, en Washington.
Lea también: Todo lo que tiene que saber sobre el sorteo este viernes del Mundial 2026: hora y artistas invitados al show
Para el mundo futbolístico, con esta ceremonia empieza ahora sí el Mundial, pues conociendo los primeros rivales las selecciones comienzan a programar su preparación para competir de la mejor manera posible ante rivales que en el papel podrán parecer más fuertes o, por el contrario, no deberían significar un obstáculo mayor.
Respecto a esos rivales, directivos, técnicos y jugadores esperan contar con algo de suerte y estar ubicados en grupos asequibles que les permita a sus selecciones avanzar de ronda en la Copa del Mundo, sin embargo, es inevitable que quede un grupo en donde un mínimo pestañeo podría terminar en una eliminación temprana del torneo.