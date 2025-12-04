x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Sorteo Mundial 2026: ¿Cuál es el grupo más difícil y el mejor para Colombia?

Este viernes se llevará a cabo el sorteo del primer Mundial con 48 equipos. La Selección Colombia, que está en el bombo 2 espera conocer sus rivales en la fase de grupos del certamen que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.

  • Colombia conocerá los rivales del Mundial en el sorteo que se hará en Washington el viernes, 5 de diciembre. Fotos: Getty Images y Juan Antonio Sánchez Ocampo
    Colombia conocerá los rivales del Mundial en el sorteo que se hará en Washington el viernes, 5 de diciembre. Fotos: Getty Images y Juan Antonio Sánchez Ocampo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 11 horas
bookmark

Faltan menos de 24 horas para que los clasificados al Mundial United 2026 conozcan sus rivales en la primera ronda del máximo evento del fútbol. Entre los expectantes está la Selección Colombia, que al estar en el bombo 2, podría enfrentar a las potencias desde la fase de grupos.

Para el primer mundial de 48 selecciones, la Fifa ya confirmó la conformación de los 4 bombos de donde saldrán los 12 grupos en los que estarán distribuidos los equipos que disputarán el certamen que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en los estadios de Canadá, Estados Unidos y México.

Esos grupos se darán a conocer este viernes, 5 de diciembre, a través de un sorteo que se llevará a cabo al mediodía en el Kennedy Center, en Washington.

Lea también: Todo lo que tiene que saber sobre el sorteo este viernes del Mundial 2026: hora y artistas invitados al show

Para el mundo futbolístico, con esta ceremonia empieza ahora sí el Mundial, pues conociendo los primeros rivales las selecciones comienzan a programar su preparación para competir de la mejor manera posible ante rivales que en el papel podrán parecer más fuertes o, por el contrario, no deberían significar un obstáculo mayor.

Respecto a esos rivales, directivos, técnicos y jugadores esperan contar con algo de suerte y estar ubicados en grupos asequibles que les permita a sus selecciones avanzar de ronda en la Copa del Mundo, sin embargo, es inevitable que quede un grupo en donde un mínimo pestañeo podría terminar en una eliminación temprana del torneo.

El grupo de la muerte que podría conformar Colombia

Uno de los equipos que podría conformar un grupo complicado o “de la muerte” en el Mundial es la Selección Colombia, quien al no lograr ser cabeza de serie debido a que no pertenece a las primeras 9 selecciones del último ranking Fifa, quedó ubicada en el bombo 2, ocasionando así que se aumente las posibilidades de enfrentarse a las potencias europeas del fútbol.

Dentro de esas potencias que son cabezas de serie están España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Brasil y Argentina también hace parte de ese bombo 1, pero no serían rivales de Colombia en la fase de grupo por ser ambos de Conmebol.

De ese ramillete de potencias cabezas de serie, el rival que en el papel sería el más complicado es España, quien llega a la Copa del Mundo ocupando el primer lugar del ranking Fifa, algo que la pone en el grupo de favoritas para lograr su segundo título mundial.

Los equipos complicados no solo están en el bombo 1 y 2, pues el número 3 también tiene rivales que pese a no estar en lugares más altos del ranking Fifa, que es el que determina la ubicación en los bombos, por sus nombres y su estilo de juego podrían representar un problema a sus oponentes.

De ese grupo del bombo 3, selecciones como Noruega, que están dentro de las primeras 30 selecciones del ranking Fifa (29) y que es la más cercana a las del bombo 2, sería una de las que se quieren evitar en primera ronda. Panamá, Egipto y Argelia, ubicadas en las posiciones 30, 34 y 35, serían otros combinados nacionales que pueden sorprender si no se saben afrontar.

Por último, el bombo 4 es especial. Aunque aparentemente sería el de las selecciones más débiles que llegan a una cita orbital, equipos que llegan desde las instancias del repechaje europeo y el repechaje intercontinental podrían completar el grupo que sería un espectáculo para los aficionados pero dolores de cabeza para técnicos y jugadores.

Esta zona ya la integran las selecciones de Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Esperando por superar los respectivos repechajes, a este bombo pueden llegar equipos como Italia que ocupa el puesto 12 del ranking Fifa o Dinamarca y Turquía, que actualmente son las selecciones 21 y 25 del mundo. República Democrática del Congo, que es la selección 56, sería la más fuerte que podría llegar del repechaje intercontinental.

Con esta información y teniendo en cuenta que en un grupo no puede haber dos selecciones de la misma confederación, excepto Uefa (Europa), un grupo complicado para los dirigidos por Néstor Lorenzo podría ser España, Colombia, Noruega y República Democrática del Congo o España, Colombia, Panamá e Italia. De esta última posibilidad, equipos africanos como Argelia o Egipto también le darían un sabor especial.

Un grupo que Colombia debería pasar sin problemas

Aunque en el fútbol nada está escrito y cualquier cosa puede pasar, no es un secreto que dentro de cada bombo hay selecciones que son consideradas por los rivales como combinados asequibles o que en el papel serían fáciles de superar.

De este tipo de rivales, el más asequible del bombo 1 sería Canadá, que así como México y Estados Unidos es cabeza de serie no por estar dentro de las primeras selecciones del mundo, sino por ser local. Los canadienses ocupan la posición 27 del ranking Fifa mientras que Estados Unidos y México son las selecciones 14 y 15 en este escalafón.

En el bombo 3, los combinados nacionales de Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica llegan con el rótulo de los más débiles, estando en los lugares 51, 60 y 61 de la clasificación Fifa. Cabe resaltar que dos de estos tres equipos ya tienen el antecedente de ser los únicos anfitriones que no han superado la primera ronda.

Del último bombo, selecciones como Curazao y Haití que sorprendieron en las eliminatorias de Concacaf apenas ocupan los puestos 82 y 84 del ranking Fifa. Nueva Zelanda, única clasificada hasta el momento por Oceanía, está en el puesto 86. De los repechajes, el más débil que puede llegar de Uefa es Kosovo, que ocupa el lugar 80, y del repechaje intercontinental sería Nueva Caledonia, que es la selección 146 del mundo, la del ranking más bajo de todos los clasificados al Mundial y al repechaje.

Así, un grupo Canadá, Colombia, Sudáfrica y Nueva Zelanda o Canadá, Colombia, Sudáfrica y Kosovo o Nueva Caledonia no debería ser un problema para los cafeteros.

Siga leyendo: El Mundial de Norteamérica empieza a latir con un sorteo en territorio Trump: las superestrellas que participarán

Temas recomendados

Selección Colombia
Selección España
Fifa
Mundiales de fútbol
Selección Catar
Selección Canadá
Fútbol Internacional
Fútbol
Mundial 2026
Mundial
mundiales
México
Canadá
Estados Unidos
James Rodríguez
Camilo Vargas
Luis Díaz
Néstor Lorenzo
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida