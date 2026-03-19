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Sorteo de Copa Libertadores: Estos serán los rivales de DIM, Tolima, Junior y Santa Fe

El Poderoso de Alejandro Restrepo se medirá al campeón Flamengo, Estudiantes de Argentina y Cusco de Perú.

  • Independiente Medellín conoció sus rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Independiente Medellín conoció sus rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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Se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que los equipos colombianos: DIM, Tolima Junior y Santa Fe conocieron los rivales que tendrá en La Gloria Eterna como se conoce a esta competencia.

El Poderoso que llegó a esta fase tras dejar en el camino a los uruguayos Liverpool y Juventud quedó instalado en el Grupo A, junto al campeón defensor Flamengo, complementando con Estudiantes de Argentina y Cusco de Perú.

Una de las leyendas invitadas para el sorteo de Copa Sudamericana y Libertadores fue el arquero antioqueño René Higuita, quien estuvo al lado Felipe Melo, Diego Godín y Óscar Ruggeri, como los encargados de las balotas.

Hay que recordar que los dos primeros de cada grupo avanzarán a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que los terceros pasarán a la zona de play offs para los octavos de final de la Sudamericana.

Así quedaron los Grupos

A

Flamengo

Estudiantes

Cusco

DIM

B

Nacional

Universitario

Coquimbo

Tolima

C

Fluminense

Bolívar

La Guaira

Independiente Rivadavia

D

Boca Junior

Cruzeiro

U. Católica

Barcelona

E

Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense

F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal

G

Liga de Quito

Lanús

Always

Mirassol

H

Independiente Valle

Libertad

Rosario Central

U. Central de Venezuela

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