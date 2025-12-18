x

DIM, ante Liverpool de Uruguay en la fase previa de la Copa Libertadores-2026

El equipo antioqueño cerrará la serie de dicha fase en el Atanasigo Girardot en la semana del 24 y 26 de febrero.

  • Medellín terminó en el segundo lugar en la tabla de reclasificación en 2025. FOTO Camilo Echeverry
    Medellín terminó en el segundo lugar en la tabla de reclasificación en 2025. FOTO Camilo Echeverry
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

18 de diciembre de 2025
bookmark

Independiente Medellín ya conoce su rival en la próxima Copa Libertadores, donde comenzará desde la fase 2. Según se definió este jueves en el sorteo realizado en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay), el elenco que dirige Alejandro Restrepo se enfrentará a Liverpool de Uruguay.

Entérese: El camino que recorrió Nacional para conquistar la Copa BetPlay 2025

El Poderoso accedió al certamen tras finalizar segundo en la tabla de reclasificación del fútbol colombiano en 2025, lo que le otorgó un cupo en las rondas preliminares. La serie ante el equipo uruguayo se disputará a ida y vuelta, con el DIM iniciando como visitante y cerrando la llave como local en el estadio Atanasio Girardot. Los encuentros están programados para jugarse entre el 17 y el 19 de febrero y entre el 24 y el 26 de ese mes.

Liverpool, uno de los clubes tradicionales del fútbol uruguayo, será una prueba exigente para el Medellín en una ronda donde el margen de error es mínimo. En esta los ocho equipos ganadores avanzarán a la fase 3, la última previa a la de grupos.

En la 3, los ocho clasificados se enfrentarán en cuatro llaves, también a ida y vuelta. Los cuatro ganadores accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que los equipos que pierdan en esa instancia obtendrán un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Deportes Tolima, el otro representante colombiano en esta etapa, se medirá ante el ganador entre un equipo de Bolivia y Deportivo Táchira de Venezuela, que vienen de la fase 1.

La edición 2026 de la Libertadores tendrá como campeón defensor a Flamengo, que se consagró tras vencer 1-0 a Palmeiras en la final disputada en Lima, Perú.

Siga leyendo: Nacional se enfrentará a Millonarios en la fase preliminar de la Copa Sudamericana-2026

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo juega Independiente Medellín la fase 2 de la Libertadores?
Los partidos están programados entre el 17 y 19 de febrero (ida) y entre el 24 y 26 de febrero (vuelta).
¿Dónde se definirá la serie entre Medellín y Liverpool?
El DIM cerrará la llave como local en el estadio Atanasio Girardot.
¿Qué pasa si Medellín pierde en la fase 3?
Si cae en la fase 3, obtendrá un cupo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

