DIM, ante Liverpool de Uruguay en la fase previa de la Copa Libertadores-2026

Independiente Medellín ya conoce su rival en la próxima Copa Libertadores, donde comenzará desde la fase 2. Según se definió este jueves en el sorteo realizado en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay), el elenco que dirige Alejandro Restrepo se enfrentará a Liverpool de Uruguay.

El Poderoso accedió al certamen tras finalizar segundo en la tabla de reclasificación del fútbol colombiano en 2025, lo que le otorgó un cupo en las rondas preliminares. La serie ante el equipo uruguayo se disputará a ida y vuelta, con el DIM iniciando como visitante y cerrando la llave como local en el estadio Atanasio Girardot. Los encuentros están programados para jugarse entre el 17 y el 19 de febrero y entre el 24 y el 26 de ese mes.