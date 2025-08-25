Sin Neymar, Vinícius y Rodrygo, Carlo Ancelotti dio a conocer la polémica convocatoria de Brasil para el final de las Eliminatorias

El técnico italiano Carlo Ancelotti, de 66 años, dijo estar enfocado en el futuro de su equipo nacional, luego de presentar una novedosa y polémica lista de convocados para la selección brasileña, que estuvo llena de sorpresas. Le puede interesar: Emiliana tendrá una rival de muchos quilates en su debut en US Open ¿De quién se trata?, acá le contamos En los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial de 2026, donde la ‘Canarinha’ se enfrentará a Chile y a la siempre exigente Bolivia en la altitud de El Alto, el estratega decidió experimentar con nuevos talentos, ahora que el pase mundialista ya está asegurado.

Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil. FOTO: Federación Brasileña de Fútbol

Ancelotti explicó en conferencia de prensa durante este lunes 25 de agosto, el criterio detrás de su decisión, una mezcla de agradecimiento y de búsqueda de nuevas promesas, para lo que será el futuro del equipo. “La idea de esta convocatoria es conocer a jugadores que aún no conozco. Aunque los conozco a nivel técnico, quiero conocer a otros que pueden ayudar a hacer las cosas bien en la selección”, dijo el seleccionador, quien también quiso reconocer el trabajo de quienes quedaron fuera.

Neymar, Rodrygo y Vinícius Júnior, las ausencias que dan de qué hablar

La ausencia de Neymar era una de las principales interrogantes. Ancelotti aclaró que su estrella no está en la lista debido a un “pequeño problema” físico, pero su exclusión también responde a una lógica estratégica. “Todos lo conocemos. Lo necesitamos en el mejor momento físico para que pueda ayudar en la Copa del Mundo”, señaló. Más sorprendente aún fue la falta de Rodrygo en la convocatoria. El técnico del Real Madrid no dudó en elogiar su reciente actuación, pero insistió en que el físico fue la clave. Tampoco estarán del equipo blanco jugadores como Vinícius Júnior, Endrick y Éder Militão. “Un criterio muy importante es el aspecto físico. Un jugador que está en la selección debe estar al 100% de su condición física”, afirmó. El seleccionador, con un toque de humor, aseguró que si algún jugador necesita una explicación, “seguro que tiene mi número”.

Entre los nuevos nombres de la convocatoria, destacó el de Kaio Jorge. El máximo goleador del Brasileirão se ha ganado un lugar, según Ancelotti, por sus méritos en el campo y buen presente. “Él está haciendo muchos goles, es muy joven, pero ya tiene experiencia. Por lo que está haciendo en este momento se merece estar”, declaró sobre el joven delantero del Cruzeiro. Para cerrar su participación en las eliminatorias, la CBF ya planea una estrategia para mitigar el efecto de la altura en Bolivia, viajando a Santa Cruz de la Sierra y subiendo a El Alto solo tres horas antes del partido. Una estrategia que, al igual que la convocatoria, apuesta por la innovación.

Esta es la convocatoria completa de Brasil

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians). Defensas: Alexsandro (Lille) Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrizio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco), Wesley (Roma). Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle) Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) Lucas Paquetá (West Ham). Delanteros: Estêvão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).