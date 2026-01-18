Senegal, campeón en una final de película: le anularon un gol, le pitaron un penalti, se retiraron, volvieron y ganaron

Senegal tocó el cielo africano en una noche cargada de tensión, polémica y heroísmo. En territorio marroquí y ante un estadio que empujaba con fuerza al local, los Leones de la Teranga se coronaron campeones de la Copa Africana de Naciones tras vencer 1-0 a Marruecos en una final que tuvo todos los ingredientes de una película dramática.
El partido fue una batalla cerrada, áspera y llena de nervios. Senegal buscaba imponer su jerarquía, mientras Marruecos apostaba por el control y la paciencia. Cuando el reloj avanzaba y el marcador seguía en blanco, llegó la jugada que encendió la polémica: Senegal marcó un gol legítimo que fue anulado por el árbitro. La indignación apenas comenzaba. En la acción siguiente, el juez sancionó un penalti a favor de Marruecos por una leve sujeción sobre Brahim Díaz. La decisión cayó como un golpe directo al corazón senegalés.