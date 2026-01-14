Video | Así fue la “impresionante atajada” de Bono que metió a Marruecos a la final de la Copa de África, ¿cuándo es el partido?

No se sabe si fue algo preparado, o mera casualidad. Sin embargo, la atajada del arquero marroquí Yassine Bono que le dio la clasificación a la Selección de su país a la final de la Copa de África 2026 sorprendió a todos. La serie iba 2-3 en favor de Marruecos. Nigeria tenía su cuarto cobro. Bruno Onyemaechi asumió la responsabilidad. Pateó fuerte, al centro. Bono saltó hacia el palo de su mano izquierda, pero no se tiró al suelo. Con el cuerpo medio cuclillado, medio erguido, detuvo el balón con un manotazo digno de jugador de voleibol.

El estadio Príncipe Abdellah de Rabat, con sus capacidad para 53.000 personas totalmente copada estalló en júbilo: la emoción era general. El técnico de Marruecos Walid Regragui, no podía creer la atajada que había logrado su portero. Se tomaba la cabeza y miraba con estupefacción a los miembros de su equipo. Los futbolistas que estaban en el banco de suplentes saltaron como locos, casi al ritmo del júbilo de la gente local, que sentía que tenían el pase a la final en las manos. Pero faltaba algo para consumar el sueño: el quinto cobro marroquí. Por eso entre ellos se pidieron calma, ponerle cabeza al asunto para bajar las pulsaciones del momento.

Lo hicieron. El estadio quedó en un silencio tensionante. El delantero Youssef En-Neysiri, compañero de Jhon Durán en Fenerbahce, pateó de zurda y anotó. Marruecos se metió al duelo por el título. Busca su primer título de Copa desde 1976, cuando la ganó por primera y única vez. Bono, con su atajada, fue el actor principal de un país que, tras ser cuarta en Qatar 2022, ahora busca consumar su sueño victorioso.

¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto?

La disputa por la bota de oro de la Copa de África 2026 sigue abierta. El marroquí Brahim Díaz lidera el listado con 5 anotaciones. En el segundo puesto aparecen dos jugadores: el egipcio Mohamed Salah y el nigeriano Victor Osimhen. Todos tendrán un partido más para intentar anotar y quedarse con el honor.