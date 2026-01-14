Video | Así fue la “impresionante atajada” de Bono que metió a Marruecos a la final de la Copa de África, ¿cuándo es el partido?

No se sabe si fue algo preparado, o mera casualidad. Sin embargo, la atajada del arquero marroquí Yassine Bono que le dio la clasificación a la Selección de su país a la final de la Copa de África 2026 sorprendió a todos.
La serie iba 2-3 en favor de Marruecos. Nigeria tenía su cuarto cobro. Bruno Onyemaechi asumió la responsabilidad. Pateó fuerte, al centro. Bono saltó hacia el palo de su mano izquierda, pero no se tiró al suelo. Con el cuerpo medio cuclillado, medio erguido, detuvo el balón con un manotazo digno de jugador de voleibol.