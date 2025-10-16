x

¿Cómo llega la Selección de Francia al partido por el tercer puesto del Mundial sub-20 contra Colombia?

El encuentro, con el que ambos equipos cierran su participación en la copa del Mundo de Chile, está programado para iniciar a las 2:00 p.m. del sábado.

  El defensa francés Elyaz Zidane es una de las figuras del elenco francés. FOTO: GETTY
    El defensa francés Elyaz Zidane es una de las figuras del elenco francés. FOTO: GETTY
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

16 de octubre de 2025
bookmark

En Colombia se tenía esperanza de que, esta vez, el seleccionado sub-20 llegara a la final del Mundial de la categoría por primera vez en su historia. Todo estaba dado para que ocurriera. El equipo criollo venía con un buen presente y había eliminado a España, uno de los favoritos al título, en cuartos de final. Sin embargo, los criollos perdieron 1-0 contra Argentina en el duelo por el paso a la disputa por el título.

Por eso, el seleccionado nacional, dirigido por César Torres, disputará el sábado, contra la Selección de Francia, el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial. Colombia tiene la opción de igualar su mejor presentación en un torneo de esta categoría después de 22 años. El registro más destacado de los colombianos se logró en la edición de 2003, cuando fueron terceros.

Esta vez, en Chile, pueden lograr lo mismo. Para hacerlo, el equipo nacional contará de nuevo con la presencia del delantero Néiser Villarreal, su gran figura, quien estuvo ausente en la semifinal por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, tendrán un rival complicado al frente: el seleccionado de Francia, que es uno de los más competitivos de la Copa del Mundo.

¿Cómo llega la Selección de Francia para enfrentar a Colombia?

El seleccionado francés era uno de los fuertes candidatos a quedarse con el título del Mundial juvenil. El campeonato que consiguieron en el torneo Esperanzas de Toulon, una suerte de pre-mundial, así lo ratificaba. En la fase de grupos mostraron un buen rendimiento.

En la primera jornada se impusieron 2-1 a Sudáfrica. No obstante, en la segunda fecha tuvieron su primer traspié: perdieron 3-0 contra el elenco de Estados Unidos. Sin embargo, en la tercera fecha, frente a Nueva Celedonia, lograron una contundente victoria 0-6 que los dejó como uno de los mejores terceros del torneo al sumar 6 puntos.

Con eso, el equipo que cuenta entre sus convocados con Elyaz Zidane, hijo del mítico Zinedine Zinedine, se metieron a los cuartos de final del Mundial. En esa instancia enfrentaron a Japón. Le ganaron 0-1. En cuartos, entre tanto, se midieron contra Noruega. Al elenco nórdico lo vencieron 1-2.

En semifinales, por su parte, se emparejaron con Marruecos. El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario. El finalista se definió por penaltis. En esa instancia los africanos se impusieron 5-4, dando uno de los golpes sobre la mesa en la Copa del Mundo. Así, con un golpe anímico, se medirán a los criollos que esperan, por lo menos, subirse al tercer cajón del podio.

