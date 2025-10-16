¿Cómo llega la Selección de Francia al partido por el tercer puesto del Mundial sub-20 contra Colombia?

En Colombia se tenía esperanza de que, esta vez, el seleccionado sub-20 llegara a la final del Mundial de la categoría por primera vez en su historia. Todo estaba dado para que ocurriera. El equipo criollo venía con un buen presente y había eliminado a España, uno de los favoritos al título, en cuartos de final. Sin embargo, los criollos perdieron 1-0 contra Argentina en el duelo por el paso a la disputa por el título.
Por eso, el seleccionado nacional, dirigido por César Torres, disputará el sábado, contra la Selección de Francia, el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial. Colombia tiene la opción de igualar su mejor presentación en un torneo de esta categoría después de 22 años. El registro más destacado de los colombianos se logró en la edición de 2003, cuando fueron terceros.