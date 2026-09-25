La “nueva” selección Colombia se estrena ante México este sábado en partido amistoso; ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Inicia la nueva era en la Selección Colombia. La vida sin James Rodríguez continúa y una renovada plantilla elegida por Néstor Lorenzo saltará este sábado 26 de septiembre (8:00 p.m., Caracol TV y RCN) al M&T Bank Stadium de Baltimore en Estados Unidos para enfrentarse a su par de México, otro equipo en reconstrucción que estrena cuerpo técnico con Rafael Márquez como seleccionador y de asistentes Juan Manuel Lillo y Andrés Guardado. Nueve jugadores fueron convocados por primera vez al combinado patrio para esta fecha FIFA, además de otros que regresan a la lista y que no participaron en la última Copa Mundial de 2026 en Norteamérica. Le recomendamos leer: Néstor Lorenzo explicó cómo será la estructura de la Selección Colombia sin James ni Juanfer, ¿vienen grandes cambios?

En la previa del compromiso, Lorenzo habló sobre los cambios en la Selección, pero priorizando la continuidad del proyecto anterior a pesar de perder figuras de la talla de David Ospina, James o Juan Fernando Quintero. “La idea tiene que ser la misma. Es muy difícil cambiar para un entrenador; puede cambiar un plan, depende del rival, pero la idea es la misma. Trabajar con la posesión del balón, ser protagonistas e ir a buscar los partidos. Es verdad que la categoría de James o Juanfer no la tiene cualquiera, pero hay jugadores con mucha calidad”, afirmó el argentino. Le recomendamos leer: Ya se sabe quién heredará el anhelado 10 en la Selección Colombia, ¿está de acuerdo con el sucesor?

Acerca de los futbolistas jóvenes y los nuevos en el equipo, como Daniel Arcila u Óscar Perea, Lorenzo fue enfático en no apurar los procesos, porque esto conlleva directamente al fracaso. “A los muchachos se les habla de identidad, del jugador de selección, de las características que deben tener como deportista y como persona”, dijo Lorenzo. Jhon Lucumí les dejó un mensaje a los más jóvenes: “No se dejen dañar la cabeza de mucha gente que los quiere meter a la fuerza. Tienen que estar preparados para cuando llegue su momento”.

Jhon Arias, el nuevo 10

Aunque el peso de la creación ofensiva del equipo se sabía de antemano que recaería en Jhon Arias, no se tenía certeza de si el chocoano iba o no a portar la camiseta número 10, la que tuvo James en los últimos 13 años. Es un hecho y solo se espera la confirmación oficial. El volante del Palmeiras, habitual titular en el equipo de Lorenzo desde 2023, con un gran presente y siendo el fichaje más costoso del Brasileirao en la ventana de enero en 2026, el campeón de la Copa Libertadores 2023 con Fluminense tiene una oportunidad de oro al heredar la anhelada casaca. Lea también: Francia venció a Turquía en el estreno de Zidane como seleccionador; Mbappé se lesionó Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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