¿Cuánto vale la Selección Colombia sin James ni Juanfer? Así quedó en el ranking mundial de cotización

Empezó la nueva era de la Selección Colombia. Después del Mundial de Norteamérica, el entrenador argentino Néstor Lorenzo ya hizo su primera convocatoria sin James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. El recambio generacional, de cara al inicio de las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030 y a la Copa América del 2028, ya inició. Para finales de septiembre y la primera semana de octubre, Lorenzo convocó 26 futbolistas entre los que hay jugadores jóvenes, como Juan Manuel Rengifo, así como experimentados del calibre de Dávinson Sánchez –nuevo capitán del equipo nacional–, y Jhon Arias, quien heredó el número diez a James.

¿Cuánto vale la Selección Colombia de mayores y cómo quedó ubicada en el listado mundial?

La Selección Colombia que armó Lorenzo para los duelos contra México (1-1), Paraguay y Perú, no está entre las treinta más valiosas del mundo. El equipo criollo aparece en el puesto 32 de un listado que hizo Transfermarkt en el que valorizó los equipos nacionales que, en esta fecha, disputan juegos amistosos y torneos como la Liga de Naciones de la Uefa.

El seleccionado cafetero está valorizado en 253,65 millones de euros. El futbolista más costoso que tiene la convocatoria hecha por Lorenzo es el delantero samario Luis Javier Suárez, del Sporting de Lisboa. El goleador de la Liga de Portugal de la temporada pasada y figura del cuadro luso en lo que va de esta campaña (suma siete goles en ocho partidos), cuesta 30 millones de euros.

Con esa valoración, Colombia está lejos de los primeros puestos. El valor total de la plantilla colombiana es apenas el 17,493% del costo que tiene el plantel de la Selección de Francia, ahora dirigida por Zinedine Zidane, que con 1.450 millones de euros de valorización es la más costosa del mundo en esta fecha. Su jugador más costoso es Kylian Mbappé, que cuesta 200 millones.

¿Cómo está Colombia en Suramérica?

El podio de los equipos mejor valorados en esta fecha Fifa lo completan la selecciones de Inglaterra y España. Los ingleses valen 1.400 millones de euros; mientras que los españoles están valorizados en 1.330 millones. Alemania, que vale 1.3000 millones, es cuarta; mientras que Portugal, con 1.001 millones, aparece quinta.

La Selección de Argentina es la suramericana mejor ubicada en la lista: son sextos gracias a los 985,50 millones de euros que vale su plantilla. Brasil, con una valorización de 894,50 millones, es séptima en la lista y la segunda mejor posicionada de Conmebol. Uruguay aparece en el puesto 22 con 292,90 millones y es la última de esta zona del continente que aparece por delante del elenco criollo.

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