¿Cuánto vale la Selección Colombia sin James ni Juanfer? Así quedó en el ranking mundial de cotización

Empezó la nueva era de la Selección Colombia. Después del Mundial de Norteamérica, el entrenador argentino Néstor Lorenzo ya hizo su primera convocatoria sin James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. El recambio generacional, de cara al inicio de las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2030 y a la Copa América del 2028, ya inició.
Para finales de septiembre y la primera semana de octubre, Lorenzo convocó 26 futbolistas entre los que hay jugadores jóvenes, como Juan Manuel Rengifo, así como experimentados del calibre de Dávinson Sánchez –nuevo capitán del equipo nacional–, y Jhon Arias, quien heredó el número diez a James.