Amistoso de Colombia contra Nigeria en noviembre sería cancelado, ¿por qué?

En Nigeria ya estaban resignados a que su Selección de fútbol no iría al Mundial de Norteamérica. “La Águilas”, como son conocidos, llegaron a la última fecha de la fase de grupos en las eliminatorias africanas en la tercera casilla del Grupo C, por detrás de Benin y Sudáfrica, que eran primeros y segundos, respectivamente.
El seleccionado de Benin tenía 17 puntos. El de Sudáfrica 15. Los nigerianos 14. Su destino parecía ser quedarse en el camino al Mundial. Por eso habían confirmado, con la Federación Colombiana de Fútbol, un partido amistoso para el próximo 18 de noviembre en el estadio Citi Field de Nueva York.