¿El próximo será Dayro? Estos ídolos marcaron los últimos goles de clasificación de Colombia a los mundiales

En los últimos 35 años, la Selección Colombia de mayores ha logrado clasificar a cinco mundiales. El primero fue en Italia 1990. El último en Rusia 2018. En la última década del Siglo XX, estuvo en las Copas del Mundo que se disputaron en Italia, Estados Unidos y Francia. En lo que va del XXI, disputó los que se realizaron en Brasil (2014) y suelo ruso. Este jueves, frente a la Selección Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, los criollos esperan lograr la clasificación a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio del 2026. Por eso, cabe recordar los goles importantes para las clasificaciones de los criollos a los mundiales.

Los goles de las clasificaciones icónicas a los Mundiales de la década del 90

Uno de los goles más recordados de la historia reciente del fútbol colombiano fue el que marcó el futbolista Allbeiro “El Palomo” Usurriaga contra Israel, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el 4 de noviembre de 1989. Ese día, en el partido de vuelta del repechaje a la Copa del Mundo de Italia, los criollos se impusieron 1-0 ante el elenco israelí y regresaron a un Mundial después de más de 20 años.

Lo mismo ocurrió con los tantos que anotaron Faustino Asprilla, Freddy Rincón y Adolfo “El Tren” Valencia, en el triunfo 5-0 ante Argentina, en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el camino al Mundial de Estados Unidos 1994. Ese encuentro definió la clasificación de los colombianos al torneo al que llegaron como favoritos, pero en el que su rendimiento no cumplió con las expectativas (salieron en primera ronda). Por otro lado, la clasificación a la Copa del Mundo Francia 1998 se logró en una victoria 1-0 del seleccionado colombiano contra Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla en un encuentro que se disputó el 10 de septiembre de 1997 por la jornada 16.

¿Quiénes marcaron los goles de la clasificación a los últimos dos mundiales?

El partido que le dio a Colombia la clasificación al Mundial Brasil 2014 se disputó el 12 de octubre de 2013 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Fue contra Chile. El duelo terminó 3-3. Los criollos empezaron perdiendo. Arturo Vidal marcó el primer tanto. Alexis Sánchez el segundo y el tercero en favor de los australes. Todo cuando apenas iban 29 minutos. Pero Colombia remontó. Teófilo Gutiérrez marcó el primer tanto de los criollos al minuto 69. Ahí empezó la remontada. Falcao la cerró. Anotó, de penalti, cuando iban 75 y 84 minutos. Con esos tantos, el seleccionado colombiano se clasificó a la Copa del Mundo después de 16 años.