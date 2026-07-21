Así operaba centro estético donde hacían presuntas liposucciones clandestinas en Bello: autoridades lo cerraron

Un operativo conjunto adelantado por la Alcaldía de Bello permitió el cierre de un establecimiento en el que, presuntamente, se practicaban procedimientos estéticos y quirúrgicos de manera irregular, entre ellos liposucciones e implantes mamarios, poniendo en riesgo la salud de quienes acudían al lugar.
La intervención fue realizada por las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, luego de recibir información suministrada por la comunidad sobre las actividades que allí se desarrollaban.
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Durante la inspección, las autoridades establecieron que el sitio no reunía las condiciones técnicas, sanitarias ni de infraestructura requeridas para llevar a cabo este tipo de procedimientos médicos.
Además, verificaron que no contaba con un profesional habilitado para realizar cirugías estéticas ni con un quirófano acondicionado, así como tampoco disponía de los protocolos mínimos de bioseguridad e higiene exigidos para proteger la vida de los pacientes.