Así operaba centro estético donde hacían presuntas liposucciones clandestinas en Bello: autoridades lo cerraron

Un operativo conjunto adelantado por la Alcaldía de Bello permitió el cierre de un establecimiento en el que, presuntamente, se practicaban procedimientos estéticos y quirúrgicos de manera irregular, entre ellos liposucciones e implantes mamarios, poniendo en riesgo la salud de quienes acudían al lugar. La intervención fue realizada por las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, luego de recibir información suministrada por la comunidad sobre las actividades que allí se desarrollaban. Lea más: En Bello han cerrado 6 centros estéticos en las últimas tres semanas, ¿qué hay detrás? Durante la inspección, las autoridades establecieron que el sitio no reunía las condiciones técnicas, sanitarias ni de infraestructura requeridas para llevar a cabo este tipo de procedimientos médicos. Además, verificaron que no contaba con un profesional habilitado para realizar cirugías estéticas ni con un quirófano acondicionado, así como tampoco disponía de los protocolos mínimos de bioseguridad e higiene exigidos para proteger la vida de los pacientes.

Desde la administración municipal advirtieron que someterse a intervenciones estéticas en establecimientos no autorizados puede ocasionar graves complicaciones de salud, entre ellas infecciones, secuelas permanentes e incluso la muerte, especialmente cuando los procedimientos son practicados por personas que no cuentan con la formación ni las autorizaciones correspondientes. Con este nuevo procedimiento, la Alcaldía de Bello supera la decena de establecimientos clausurados por incumplir la normativa relacionada con la prestación de servicios estéticos y quirúrgicos, como parte de las acciones de inspección, vigilancia y control que buscan combatir la informalidad en este sector. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, antes de someterse a cualquier tratamiento estético o cirugía, verifique que el centro médico cuente con la habilitación vigente y que los procedimientos sean realizados por profesionales debidamente autorizados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Asimismo, invitaron a denunciar cualquier actividad sospechosa o práctica ilegal relacionada con este tipo de servicios, con el fin de prevenir nuevos casos y proteger la salud pública.

Solo el mes pasado, en Bello, se cerraron 6 centros estéticos

En las primeras tres semanas de junio, las autoridades ordenaron el cierre temporal de seis centros estéticos, una cifra que representa cerca del 10 % de los 64 establecimientos de este tipo que han sido clausurados en Antioquia durante los últimos dos años. Según el balance de las autoridades en Bello, durante el primer semestre de 2026 se realizaron 20 visitas de inspección a centros de estética corporal y facial, procedimientos que derivaron en ocho clausuras o suspensiones temporales de actividades y siete decomisos de elementos utilizados en tratamientos estéticos. Entérese: Fisioterapeuta inyectaba un “líquido milagroso” y lesionó a tres pacientes en Medellín Cifras más que dicientes, teniendo en cuenta que en todo 2025 hubo 29 visitas, ocho clausuras y tres decomisos. Uno de los hallazgos más preocupantes —y podría decirse que la causa principal de los cierres— es que en varios de los establecimientos intervenidos se ejecutaban procedimientos invasivos sin contar con la autorización correspondiente. A la fecha, Bello cuenta con cerca de 80 centros estéticos identificados y censados. Los sectores donde existe una mayor concentración de estos establecimientos son la Comuna 2 Cabañas, la Comuna 4 Centro, que es el entorno del parque principal, y la Comuna 8 Niquía. Bloque de preguntas y respuestas: