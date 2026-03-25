Seis países disputan, en México, los dos cupos al Mundial en el Repechaje internacional, ¿Bolivia llegará?

Hay aires de Mundial en México. Guadalajara y Monterrey, hoy, no son solo ciudades importantes del territorio mexicano; ahora son uno de los centros del mundo. Desde el inicio de esta semana recibieron a las delegaciones que disputarán, a partir de este jueves, el repechaje internacional al Mundial de Norteamérica. Seis países de cuatro continentes tienen los ojos puestos en lo que ocurra en la primera “repesca” que se disputará en formato de torneo. Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, Congo e Irak se enfrentarán para quedarse con los dos cupos a la fase de grupos del Mundial.

¿Quién es favorito entre Bolivia y Surinam?

América es un continente que está rodeado por agua. De un lado del mapa está el Océano Atlántico con sus aguas “calientes”, que ofrecen un estilo de vida alegre, soñado. Por la otra parte se encuentran las aguas del Océano Pacífico, un poco más oscuras y frías. En la región hay más de 30 países. Casi todos están rodeados por agua y tienen costa. Solo hay dos que no: Paraguay y Bolivia. El último país es andino: la mayor parte de su territorio está ubicado en la Cordillera Central y en la Oriental de Los Andes.

Bolivia, en el camino al Mundial, jugó en El Alto, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Ahí, los bolivianos consiguieron la mayoría de los puntos que los metieron en el repechaje, en el que este jueves, desde las 5:00 p. m. (hora de Colombia), enfrentan a Surinam, el país más pequeño de Suramérica. El territorio surinamés abarca apenas 163.000 kilómetros cuadrados. En ese espacio, cuya mayor proporción es selva amazónica virgen, viven 637.000 personas que tienen raíces en diferentes partes del mundo. Por eso, son uno de los países más multiculturales del mundo. Se estima que en él se mezclan culturas como la hindú, criolla, javanesa y cimarrona.

Todo eso está cobijado por el neerlandés, idioma que se habla en el país, que antes era conocido como la Guayana Neerlandesa. Por esa relación cercana con el Reino de los Países Bajos, futbolistas importantes de la historia de ese país, como Clarence Seedorf –nacido en Surinam pero criado en Europa–, asesoran al técnico Henk ten Cate, quien buscará, con la ayuda de los futbolistas que convocó –todos juegan en Europa–, dar el primer paso hacia el Mundial. “Surinam es una selección que me ha gustado y sorprendido. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, tiene un estilo muy europeo y eso va a ser complicado para cualquier equipo que lo enfrente. Ese equipo puede dar la sorpresa y clasificar al Mundial”, analizó el entrenador antioqueño Luis Fernando Suárez, que conoce el fútbol de la Concacaf.

¿A qué hora juegan Nueva Caledonia y Jamaica?