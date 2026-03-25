Seis países disputan, en México, los dos cupos al Mundial en el Repechaje internacional, ¿Bolivia llegará?

Hay aires de Mundial en México. Guadalajara y Monterrey, hoy, no son solo ciudades importantes del territorio mexicano; ahora son uno de los centros del mundo. Desde el inicio de esta semana recibieron a las delegaciones que disputarán, a partir de este jueves, el repechaje internacional al Mundial de Norteamérica.
Seis países de cuatro continentes tienen los ojos puestos en lo que ocurra en la primera “repesca” que se disputará en formato de torneo. Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, Congo e Irak se enfrentarán para quedarse con los dos cupos a la fase de grupos del Mundial.