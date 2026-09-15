UEFA designó las sedes para la final de la Champions League en 2028 y 2029

Ya se conoce dónde se jugarán las finales de 2028 y 2029 en el mejor torneo de fútbol en el mundo a nivel de clubes. La UEFA Champions League 2026/27 ya está en disputa y los equipos que en ella están participando conocen de antemano que el camino conduce hacia el estadio Metropolitano de Madrid, casa del Atleti. Ahora, el máximo ente rector del fútbol europeo, la UEFA, oficializó los lugares donde culminará el certamen en las siguientes dos ediciones.

Tras ser sede hace dos temporadas del partido de partidos que dejó como campeón al PSG goleando 5-0 al Inter de Milán, el Munich Football Arena, o más conocido por temas comerciales como el Allianz Arena, casa del Bayern Múnich, recibirá tres años después otra final de la Liga de Campeones. En 2012 también se jugó el duelo final allí, esa vez “El Gigante de Baviera” jugó ante Chelsea por el título en su casa, pero cayó en la tanda de penales ante un gigantesco Peter Cech.

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Ahora el conjunto que dirige el belga Vincent Kompany (el único entrenador no español nominado al Balón de Oro) y que cuenta con el colombiano Luis Díaz en la plantilla, tiene la obsesión de ganar la séptima “Orejona” esta misma temporada, aunque si no lo logra, no está visto con malos ojos ir con toda para ganar la tan anhelada número siete en su estadio en el año 2028.

Múnich es una ciudad con mucha tradición futbolera, no solo por el Bayern, también por el 1860 Múnich, uno de los clubes más tradicionales del fútbol alemán. Además, esta ciudad fue casa de los mejores futbolistas teutones de la historia, como Gerd Müller, Lothar Matthäus, Franz Beckenbauer, Manuel Neuer o Thomas Müller. Bayern es sinónimo de fútbol, por eso la Liga de Campeones le elige.