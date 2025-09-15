La historia de Sebastián Vásquez, el joven de Belén Rincón que se convirtió en futbolista profesional en Dinamarca

El talento colombiano sigue cruzando fronteras. Sebastián Vásquez, un joven mediocampista formado en la cantera de Dímelo Jara F.C., acaba de hacer historia al convertirse en el primer jugador de este club en dar el salto al fútbol profesional, firmando con el Vendsyssel FF de Dinamarca, equipo propiedad del cantante urbano colombiano Blessd.
Su fichaje no solo representa un logro personal, sino también un acontecimiento importante para la academia antioqueña y una nueva ventana para el fútbol colombiano. “Los sueños sí se cumplen. Sebastián es la prueba de que la disciplina, el talento y el trabajo en equipo abren puertas en el fútbol internacional”, aseguró Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, fundador de la escuela y mánager de Blessd.