Video | Estos fueron los siete goles del debut de Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina en Argentina

El arranque de los equipos colombianos en la Copa Libertadores femenina es muy alentador, ya que Santa Fe empezó con goleada ante Siempre Listos de Bolivia, lo que lo convirtió en líder del Grupo A en el que también están el campeón defensor Corinthians y el Independiente del Valle. Los tantos del cuadro Cardenal fueron obra de Karla Viancha con doblete (1' y 56'), y los otros goles fueron de Ysaura Viso (13'),María Nela Carvajal (15'),Daniela Garavito(26'),Mariana Muñoz (49') años Karen Hernández(62' penalti). "Teníamos claro que era el debut, pudimos manejar los nervios y se dio todo bien. Hoy podíamos marcar cierta cantidad de goles y tratamos de aprovechar desde el primer minuto", destacó Viancha. Este viernes a las 2:00 de la tarde, el turno será para el Deportivo Cali, campeón de Colombia, que se medirá a Libertad de Paraguay.

El campeón no pasó del empate

El brasileño Corinthians, campeón defensor y candidato principal a su sexta corona en la Copa Libertadores femenina, empató 1-1 ante el ecuatoriano Independiente del Valle en Buenos Aires. En el estadio de Banfield, en el sur de Buenos Aires, el Corinthians tuvo un comienzo inmejorable, ya que era claro dominador desde el inicio y se puso en ventaja a través de Gabi Zanotti (12' de penalti), que escribió el primer tanto del torneo con un remate al rincón izquierdo desde los once metros. Pero el Timão no sentenció el resultado, y en la segunda parte las dragonas ecuatorianas empezaron a acercarse al área paulista, con un aviso que dio Roldán, pero la portera Nicole le negó dos veces el empate en la misma jugada. Ya en tiempo de descuento, en uno de los envíos en el campo brasileño, Nicola Valencia tomó un rebote y conectó una volea al ángulo derecho para establecer el 1-1 definitivo. "Sabemos que es una competición muy dura, y que todos los partidos van a ser como este Tenemos claro que Corinthians es el campeón, y que todos nos van a jugar así. Nos llevamos un empate, pero tenemos que corregir errores", destacó la colombiana. Gisela Robledo, del equipo paulista. Por el lado ecuatoriano, Larissa Nunesdijo que "jugamos contra un equipo muy fuerte y muy duro como Corinthians, al que analizamos bastante. Salimos a ganar y no se dio, pero este equipo tiene espíritu de lucha. Estamos preparados para jugar con quien sea".

Otros resultados del día