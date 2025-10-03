Video | Estos fueron los siete goles del debut de Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina en Argentina

El arranque de los equipos colombianos en la Copa Libertadores femenina es muy alentador, ya que Santa Fe empezó con goleada ante Siempre Listos de Bolivia, lo que lo convirtió en líder del Grupo A en el que también están el campeón defensor Corinthians y el Independiente del Valle.
Los tantos del cuadro Cardenal fueron obra de Karla Viancha con doblete (1' y 56'), y los otros goles fueron de Ysaura Viso (13'),María Nela Carvajal (15'),Daniela Garavito(26'),Mariana Muñoz (49') años Karen Hernández(62' penalti).
"Teníamos claro que era el debut, pudimos manejar los nervios y se dio todo bien. Hoy podíamos marcar cierta cantidad de goles y tratamos de aprovechar desde el primer minuto", destacó Viancha.
Este viernes a las 2:00 de la tarde, el turno será para el Deportivo Cali, campeón de Colombia, que se medirá a Libertad de Paraguay.