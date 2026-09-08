Santa Fe no pudo con Vasco da Gama en El Campín en el duelo de ida de cuartos de final de Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe no pudo vencer a Vasco da Gama en El Campín y el cuadro brasileño se llevó un empate 0-0 de Bogotá.

A segunda hora se medían Boca Juniors y Sao Paulo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El elenco carioca, en puestos de descenso en la liga brasileña, pero instalado en semifinales de la Copa de Brasil, quedó de esta manera mejor parado para avanzar a la siguiente fase de la Sudamericana.

“Llevamos la definición de la eliminatoria para el segundo partido, como pretendíamos”, aseguró el DT del Vasco da Gama, Pedro Emanuel. “Hoy demostramos que estamos vivos en esta competición”.

También le puede interesar: Luis Díaz, nominado al Balón de Oro 2026: el colombiano aparece entre los 30 mejores del mundo

El vencedor de la serie, que se definirá el martes próximo en Río de Janeiro, chocará en semifinales contra el ganador de Boca-Sao Paulo.

Tras un primer tiempo anodino, el Santa Fe despertó en la segunda etapa y se fue en busca de la victoria en un colmado estadio El Campín.

El Cardenal estuvo a punto de conseguir el tanto de la victoria a los 67 minutos, cuando el atacante uruguayo Franco Fagúndez reventó el travesaño de la portería del Vasco da Gama.

Vea también: Video | Gustavo Puerta tuvo un debut soñado con Olympiacos: gol y protagonismo ante Volos

En los últimos minutos, el una vez dirigido por el charrúa Pablo Repetto, que en octavos eliminó en épica tanda de penales de River Plate en Buenos Aires, bombardeó el área vascaína con centros pero no logró desnivelar.

El vencedor de la serie, que se definirá el martes próximo en Río de Janeiro, se medirá en semifinales contra el ganador de Boca-Sao Paulo, que se disputaba en la noche del martes.

Bloque de preguntas y respuestas