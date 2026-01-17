El DIM espera un buen debut de Salvador Ichazo contra Pasto, ¿a qué hora es el partido?

Tiene la experiencia suficiente para mantenerse tranquilo en momentos de tensión. Durante los 15 años que lleva como futbolista profesional, el arquero uruguayo Salvador Ichazo ha vivido situaciones que le han dado un toque de jerarquía.
El día que debutó en el fútbol profesional con Danubio de Uruguay recibió cuatro goles en contra. Su equipo perdió. Después de recorrer un camino largo por las selecciones uruguayas de menores y de haber superado el “filtro” en el que muchos se quedan, se podría pensar que se entristeció.