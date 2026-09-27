Jaminton Campaz fue campeón con Rosario Central a la distancia; ¿qué título obtuvo?

Rosario Central conquistó el pasado sábado 26 de septiembre la Supercopa Internacional del fútbol argentino al derrotar 3-1 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en Santiago del Estero, impulsado por una actuación decisiva de Ángel Di María, autor de dos de los tres goles del conjunto rosarino.
El Canalla accedió a la final tras finalizar en el primer puesto de la tabla anual de 2025, mientras que el Pincha obtuvo su lugar como ganador del Trofeo de Campeones de esa temporada, conquistado luego de imponerse a Platense en el duelo entre los campeones del Clausura y el Apertura.
El duelo en Santiago del Estero tenía además un antecedente de rivalidad cercano marcado por la polémica, cuando Central fue designado por la AFA como campeón de la Liga Profesional 2025 en una acción no contemplada en el reglamento.
La AFA, además, establecía que el próximo rival -Estudiantes, opositor a la gestión del presidente Claudio “Chiqui” Tapia- debía realizarle un homenaje a Central, pero el club presidido por “La Brujita” Juan Sebastián Verón, en protesta con la decisión de la AFA, armó un pasillo con los jugadores de espaldas a sus rivales al ingresar en el campo de juego.